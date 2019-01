L’Ada Cusidó és actriu d’espectacles de petit format i gaudeix inventant històries i explicant contes als més petits. Aquest dissabte, a les 11.00 hores, estarà novament a la Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià per captivar els infants de 0 a 3 anys amb un conte d’animals.



–En què consisteix una sessió de contacontes com la d’aquest dissabte?

–Es tracta d’explicar un conte als petitons, normalment entre els 0 i 3 anys, però les propostes poden ser molt variades. Hi ha qui porta un espectacle de cançons, alguns només fan escoltar, d’altres fan participar els nens...

–Vostè quin conte explicarà?

–La granja no s’adorm, que parla dels animals de la granja. Dura molt poquet, uns trenta-cinc minuts, que és l’atenció que poden tenir.

–I com ho farà?

–Jo faig de narradora i el meu màxim element és el cos. De tota manera, també utilitzo un suport físic i en aquesta ocasió portaré titelles d’animals i una maleta amb calaixos, que és la granja on viuen els personatges.

–El conte és de collita pròpia?

–Sí, sempre m’invento jo les històries perquè m’agrada escriure dramatúrgia i sé quins elements van bé per captar l’atenció dels infants. A partir d’una idea i uns personatges, escric un text amb sorpreses, silencis...

–Quins són els beneficis d’explicar històries a nens tan petits?

–Són tants! El més important és que el nen s’asseurà a la falda del seu acompanyant i estarà una estona sense fer res més que estar allà amb algú altre; això és super vital! I també ajuda a activar moltíssim la imaginació, a valorar el silenci, a saber estar amb altres nens... i sobretot a agafar hàbits com el d’escoltar.

–I també contribueix al foment de la lectura en edats més avançades?

–Sí, l’interès pels llibres ha de néixer des dels zero anys. Quan nosaltres narrem, transmetem emocions i obrim el món del llenguatge al nen. I encara que de tan petits no llegeixin, estan a prop dels contes i saben que les històries surten de dins.

–S’està perdent el costum d’explicar contes?

–Com que és tan senzill i també ens agrada als grans, jo penso que no es perd. I a les escoles se segueix treballant molt.

–Quin públic sol venir a Sant Julià?

–Els pares sempre són molt entregats i els nens són curiosos i venen amb ganes de saber i de tocar. La meva feina és enganxar-los, però igualment permeto que es moguin una mica.

–Què li aporta explicar contes?

–En el fons, és com fer un regal. Els nens s’asseuen al meu davant, em miren i jo els regalo una història. I poder fer regals cada dia als nens és molt xulo, perquè veus reaccions diferents i són molt agraïts, tant ells com els pares.

–Per què recomanaria venir aquest dissabte a escoltar La granja s’adorm?

–Un dissabte és un bon dia per anar a la biblioteca i deixar-se seduir per una història!