Va nèixer el 1976 i és un dels tres tècnics de la selecció d’esquí de muntanya. Un gran coneixedor de l’alta competició d’aquest esport, ja que ell va ser corredor fins no fa gaires anys.



–Com s’ha planificat aquest any la temporada per als corredors de la FAM?

–Aquesta és una temporada de Mundial, a Suïssa al març, i tot girà al voltant d’això. La Copa del Món és important, hi destinem molts recursos però el Mundial està en vermell. Cadascú juga una mica les seves cartes, segons si són millors en vertical o individual, per enfocar la seva temporada.

–La Font Blanca serà la segona prova de sis, arriben els corredors de la FAM en plena forma a la cita?

–Arribaran bé de forma perquè ja venen de córrer a Àustria. Ja estan rodats. Vulguis o no, la pressió te la treus a la primera prova, que és quan tens dubtes de si els entrenaments de pretemporada ha anat bé i ja estàs una mica més fi.

–La Copa del Món se’n va a Xina a mitja temporada. Com afectarà en la classificació general?

–És una prova peculiar. Afectarà perquè pot passar com l’any passat a Xavi Areny, que va fer un gran resultat en esprint perquè va ser un dia advers, alguns corredors no van voler córrer i això va beneficiar. Ell va córrer, és especialista i es va veure beneficiat per aquesta causa. La situació pot repetir-se i també ens pot ajudar, però això del resultat és de cara a la galeria. Nosaltres treballem amb percentatges de temps (calculat en funció del temps del primer classificat).

Un altre hàndicap és el viatge tan llarg. Això afecta i pot incidir durant setmanes a nivell de rendiment. I l’any passat que per primera vegada en la història entrava Xina a la Copa del Món , vam tenir en compte aquests paràmetres contractar un metge especialista. Així hem pres algunes mesures que ajuden a que això afecti el menys possible i aquest any repetirem l’experiència, que va funcionar molt bé.

–Com s’ha planificat la pretemporada i fins a quin punt afecta que aquest any gairebé no hagi nevat?

–Ells estan acostumats a entrenar en condicions diferents: amb vent, amb fred, amb esquís de rodes a l’estiu... Però psicològicament jo crec que sí afecta una mica. Fer una sortida, amb neu pols... Això ens agrada a tots i fins ara que hi havia poca neu, aquest any no es pot fer res de muntanya i han d’anar a pista sí o sí. Però preparats estan... I saben que si neva, això canvia.

–Quina serà la base de corredors que faran el calendari de la Copa del Món?

–Hem canviat l’estructura i el sistema a l’hora de valorar cada corredor. Ja no existeix allò de l’equip A que feia Copes del Món, el B que s’ho havien de guanyar més... Ara funciona per percentatge de cada cursa. Si l’aconsegueixes, et classifiques per les properes curses. Pel Mundial també ho tenim establert. És un document intern que no ensenyem però ho tenim tot ben planificat.

–Són requisits més durs?

–Fa uns anys la FAM està apostant per l’any nivell i aquí no hi han regals. Tenim uns mínims i no va tothom. Si volem anar a tenir resultats a dalt de tot només hi ha un camí: collar una mica menys. Això s’està professionalitzant molt i no ens podem quedar enrere. En la nostra època també és cert que hi havia un cupo per país. Ara ja ho marquem per percentatges i poden anar dos o vuit, si tots s’ho guanyen.

–On poden acabar classificats els andorrans a la Font Blanca?

–Col·locar algú al top30 en la cursa vertical seria molt bo i un top25, impressionant. Jordi Solé està molt bé a l’inici de temporada, amb podis a la Nocturna del Pas i la 3 Fronteres i a priori, és el que està mostrant més potencial. Però veurem si hi ha algú altre que s’ha marcat al punt a la Font Blanca... És difícil pronosticar.

En individual, no tenim cap Ferrari de moment però tècnicament són molt bons, treballen molt bé les manipulacions i això ens pot afavorir. Font Blanca se’ns pot donar bé perquè hi ha moltes pujades i molts canvis.

–Tu que has estat corredor de la FAM, en què ha canviat l’evolució d’aquest esport?

–Abans eren curses de desgast, de 3-4 hores. Ara és l’oposat: curses curtes i tot potència. No arriben a cotes de 2.000 metres i mana tenir un bon motor. L’esport evoluciona i ens ha portat fins aquí, ara les curses duren 1,5 o 2 hores i canvia totalment a nivell d’entrenament, també cada vegada es comença de més jove i com es demana potència, es va reduint l’edat idònea per rendir al maxim.

–El veus com olímpic?

–Estem per sota dels temps de la marató, que és una referència als Jocs Olímpics. Amb això es guanya molt. Ja no es tan salvatge als que fa anys que practiquem aquest esport però reconec que aquest és el camí perquè pugui haver-hi més espectacle i generi ganxo a la televisió. Abans anàvem ràpid però ara... A la vertical de la Font Blanca de l’any passat, Palzer i Magnini van fer un esprint final impressionant, corrien després d’haver pujat tot Arinsal des de baix.

Però a nivell institucional hi ha feina a fer. Encara s’han d’arreglar coses entre les institucions que dubto que ajudin a que sigui un esport olímpic

–Com valores el posicionament de la Font blanca com a seu organitzadora de la Copa del Món?

–Diria que en molts àmbits som pioners. L’any passat es va viure la primera retransmissió en directe d’una Copa del Món amb la vertical, aquest any tindrem també l’streaming de la individual, hi ha el tema mediambiental amb residu zero i calcular l’impacte mediambiental de cadascú... Són coses que fa anys eren impensables i Font Blanca està sent pionera instaurant-les. No només organitzem una prova sino que anem a millorar-la i a aportar coses pel bé de l’esquí de muntanya internacional. Això només pot fer que enorgullir-nos.

–Què li diries a la gent perquè pugi a veure les curses?

–Que hi haurà espectacle assegurat. No vindrà Kilian Jornet, però els altres també van molt ràpid, hi ha molta igualtat, es pot veure gairebé tot el circuit, hi ha bon ambient... Que vinguin i ens donin suport, que això de que ens donin caliu ens agrada i ens ajuda. A veure si ho podem aconseguir!

–Un pronòstic: qui guanyarà la vertical i la individual, tant masculina com femenina?

–Michelle Boscacci és el guanyador de l’any passat i és el favorit, sobretot a la individual masculina. En noies, que no estigui Laetitia Roux (retirada) obre el ventall de possibilitats. Alba de Silvestro i les franceses.

Quant a la vertical... Està entre Palzer, Magnini i Boscacci. En la femenina l’any passat va guanyar Axelle Mollaret, que estarà allà com Clàudia Galícia, Viktoria Kreuzer i dues noies sueques, Ida Nilsson i Johanna Astrom.

