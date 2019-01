David Walker, de 25 anys, és aler del MoraBanc Andorra i va ser un dels grans protagonistes del partit de dimecres contra el Zenit San Petersburg. Malgrat començar la temporada amb una lesió que el va tenir allunyat del parquet durant tres mesos, dimecres va aconseguir una valoració de 26 punts, la més alta de l’equip. L’estatunidenc de dos metres va fitxar pel conjunt del Principat l’agost del 2016. Aquesta és la seva primera experiència en el bàsquet europeu i professional.

–Va començar la temporada amb una lesió que el va tenir tres mesos de baixa. Com es troba ara?

–Em trobo bé. Ja començo a estar a prop del 100%. El primer mes em va fer bastant mal, però ara ja em trobo molt bé i he de continuar millorant.

–Últimament estava jugant amb nervis i poc encert però en el partit de dimecres va mostrar una molt bona versió i va fer un gran partit.

–Intento preparar cada partit de la mateixa manera. Però en el partit contra el Zenit, el tipus de defensardel rival va fer que em pogués apropar més a la cistella. Sempre intento ser agressiu i fer que el joc sigui natural. Ahir vaig tenir l’oportunitat de fer-ho i va anar molt bé. A més, els meus companys em van posar en bones posicions per ser agressiu. Estic molt content del partit d’ahir.

–Què va dir Ibon Navarro al vestidor després de classificar-vos?

–Estava content de com havíem jugat. Els primers tres quarts vam tenir alts i baixos però en el darrer temps vam jugar com un equip: érem més actius en defensa i vam fer un bon atac. N’estem orgullosos i Ibon també n’estava.

–Normalment en el tercer quart fan desconnexions però, mentre que abans els costava la victòria, últimament ho gestionen millor i aconsegueixen solucionar-ho.

–És una cosa en la qual hem de treballar. Per què passa? No ho sé. De vegades aconseguim un avantatge i és normal relaxar-nos en aquests moments. El rival s’aprofita d’aquesta desconnexió i retalla distàncies. No sé per què ho fem però hem de millorar-ho. Potser hauríem d’escalfar millor després del descans i estar més concentrats.

–En el partit de dimecres hi havia Andrew Albicy i David Jelinek lesionats. Com afecta això el seu rol?

–Tots hem de jugar més minuts. L’Ennis ha de fer més de base i jo acostumo a jugar de tres. Ahir [dimecres] vaig haver de jugar de dos i el Reggie acostuma a jugar de quatre i de vegades ho fa de tres. Les baixes canvien una mica les alineacions però crec que som bons jugadors i ens sabem adaptar. Ahir vam fer una bona feina i hem de continuar jugant així si seguim tenint lesions.

–On està el límit del MoraBanc Andorra a l’Eurocup?

–Crec que hem d’anar partit a partit. Ara hem d’intentar quedar primers del grup, seria el millor passaport per a la següent fase. Som un bon equip. Sempre que juguem amb energia i fem una bona defensa, podem arribar tan lluny com vulguem.

–La Copa del Rei era un dels objectius de la temporada i no s’ha pogut aconseguir.

–Estem una mica decebuts, però ja ho hem deixat enrere. Ara ens podem centrar en la resta de duel. Vam tenir moltes lesions i partits complicats a fora de casa. També vam perdre alguns matxs a casa que no hauríem d’haver perdut com el Manresa o el Sant Sebastià. Si mirem enrere, va ser dur perdre aquests partits però ho estem fent molt bé a l’EuroCup ara i no ho estem fent malament a la lliga. Intentarem arribar als playoffs i ja veurem què passa.

–Per què creu que de vegades són capaços de guanyar rivals forts com el Reial Madrid i de perdre contra equips que estan més avall a la taula, com el Breogan.

–Crec que molts equips igualen el seu joc al nivell de l’oponent. Aquest és el nostre cas, podem guanyar el Madrid o el Baskònia i podem perdre contra equips més fluixos. En aquesta lliga tothom pot guanyar o perdre. Hem de ser conscients d’això i jugar els partits que queden de la temporada amb intensitat si volem arribar als playoffs.

–Com s’estan preparant per aconseguir-ho?

–Els playoffs encara queden lluny, volem anar partit a partit, setmana a setmana. Quan acabem l’EuroCup, farem un partit a la setmana i ens podrem centrar més en els partits i preparar-nos millor per tenir més bons resultats.

–El calendari ha estat molt exigent aquest mes de gener. Creu que això pot afectar-los quant al rendiment i als resultats dels partits?

–Està clar que viatjar molt fa que estiguem més cansats, però som professionals i és el que comporta ser-ho. No és una excusa però ens limita quant a temps per preparar els partits. Normalment, quan tens un partit a la setmana, el dia després del matx és de descans. Vam jugar ahir [dimecres], demà [avui] marxem i juguem diumenge. Per això ens toca entrenar avui [ahir], mirar vídeos i fer tirs. Sempre estem cansats però tenim bons entrenadors que prenen cura de les nostres cames i cossos. Som professionals i estem sotmesos a això.