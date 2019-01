Milan Davis va néixer a la part eslovaca de la desapareguda Txecoslovàquia, el 1976. Vinculat estretament a la muntanya des de sempre, va voltar per diversos països, sempre a prop de les muntanyes, fins a arribar a Andorra el 2009 per fer temporades i el país el va atrapar. Si no el trobeu esquiant o grimpant algun dels cims pirinencs, el trobareu a casa seva, a Aixirivall, dissenyant Meet-Johns, encara que, de fet, és un enginyer de mines!

–Què és Meet-Johns?

–Catalanglish [riu]. Això és el què li passa a un idioma quan s’ajunten una catalana i un guiri. Bé, efectivament, és una marca de mitjons, així almenys puc ensenyar una paraula en català a tothom.

–Què fa un enginyer de mines dissenyant mitjons? O millor dit, Meet-Johns!

–Des de ben petit he estat vinculat a la muntanya i encara ho segueixo. Imagina’t més de vuit hores cada dia amb el peu a la bota. Buf!

–I per què els seus mitjons són diferents?

–Sobretot, perquè estan fets de fils tècnics amb ions de plata que produeixen un efecte antibacterial, per exemple. No són com els mitjons xinesos que tenen un bany de plata, no, aquests estan teixits amb fils de plata. Pensa, per exemple, en una persona que lloga una bota d’esquí: quants peus hi han passat? Jo voldria un mitjó antibacteriàl!

–Ha introduït el tema de la producció a Xina. Els Meet-Johns d’on venen?

–Dissenyats a Sant Julià de Lòria i produïts en una fàbrica fundada el 1934 i que treballa amb fils tècnics des del 1974, gràcies a l’experiència personal dels propietaris a la muntanya. Es troba a Eslovàquia i jo la conec bé i des de fa anys. Ells tenen un accés directe i proper a la matèria primera, un tema important per a mi.

–I com els dissenya?

–Doncs parlant amb molts professionals de la muntanya, esquiadors però també esportistes amateurs. Parlem amb molta gent i volem adaptar-nos a diferents condicions d’ús. Meet-Johns és també una il·lusió per cuidar-nos i protegir-nos mentre fem l’activitat que realment ens mola.

–Són molt colorits!

–Sí, no és per casualitat, cada color es correspon amb una característica del teixit a cada part de la peça. El disseny es basa en una fitxa tècnica que acompanya tots els parells i cada color identifica funcions segons gramatge i protecció. Per exemple, el vermell és protecció per als dits; el lila, protecció per al tendó d’Aquil·les i així, molts més colors i combinacions! A més no destenyeixen.

–Per què no?

–Perquè és la matèria prima la que és tenyeix, no el mitjó final. A més, es fa amb productes naturals respectuosos per al medi ambient i per a la pell de les persones, fins i tot per als nadons. Estem certificats amb diversos segells internacionals que asseguren aquest respecte per a la pell i per al medi.