Sani Campara, bosnià de 19 anys i 1,90 metres d’alçada, és jugador del MoraBanc Sènior B. Actualment, tot i haver jugat en 13 dels 15 partits disputats, és el màxim anotador de la fase a la Lliga EBA i el sisè jugador més ben valorat (17,8) a la lliga regular C-B amb 22,7 punts anotats, un total de 2,5 rebots i 3,5 assistències. Els seus resultats l’han portat a debutar amb el primer equip a la Lliga Endesa i a l’EuroCup.

Campara va arribar a Andorra el 2016, després de jugar a l’equip júnior del Reial Madrid. Tot i això, la temporada passada el van cedir al Palència i aquest és el primer any que juga amb la samarreta del MoraBanc. A més, juga en la selecció absoluta de Bòsnia i Hercegovina.

–S’esperava poder jugar amb el conjunt de la Lliga Endesa?

–La veritat és que sí. Al principi de la temporada vaig pensar que tindria oportunitats. Aquest és un motiu més per seguir treballant i millorant. Espero poder tenir més oportunitats així en un futur.

–Com ha estat l’experiència?

–He jugat molt poquet, els últims segons, però per a mi és una experiència molt gran. Poder debutar a l’EuroCup i a l’ACB amb 19 anys és molt gran. Tant de bo pugui millorar més i continuar així. Ha estat molt especial per a mi.

–Què li ha aportat personalment el debut?

–Em dona molta confiança a la Lliga EBA i és una manera de veure que, si treballo, tindré aquestes oportunitats. Ara treballaré encara més.

–Creu que podrà tornar a jugar en algun altre partit aquesta temporada?

–Crec que això depèn de mi. Si treballo més i l’entrenador confia en mi, estic segur que tindré més partits i més minuts. Però això depèn de la meva feina i ara mateix l’únic que vull és treballar i millorar.

–Es veu jugant en el primer equip de manera fixa?

–És el meu objectiu i crec que, si segueixo treballant, algun dia podré jugar sempre al primer equip. A veure si l’any que ve puc jugar a l’ACB, créixer com a jugador i ajudar l’equip.

–És un jugador internacional amb Bòsnia, creu que el seu debut en el primer equip l’afectarà?

–Sí, fa dos mesos, al novembre, vaig debutar amb la selecció absoluta de Bòsnia i Hercegovina també. Ara al febrer crec que aniré una altra vegada amb la selecció. Penso que arran del meu debut tindré més oportunitats d’anar-hi i m’ajuda molt això.

–Poder jugar amb l’equip d’ACB és una bona recompensa pels seus resultats a la Lliga EBA.

–Sí. Estic treballant de valent i el meu objectiu és jugar bé a l’EBA i entrenar el millor possible amb l’ACB. Crec que és gràcies a això que he tingut aquesta oportunitat. Seguiré treballant i jugant bé a la Lliga EBA, i ja veurem si tinc més ocasions de jugar-hi.

–Quins són els objectius que s’han fixat a la lliga EBA?

–Volem jugar els playoffs. Això ara és molt difícil però anem millorant. Aquest any hem començat amb dues victòries i en aquest últim partit en el qual jo no vaig jugar, vam perdre. A veure si podem seguir jugant i guanyant per arribar als playoffs.

–Quin és el seu referent al primer equip?

–Els bases: Albicy i Rafa. Crec que puc aprendre molt d’ells. Sempre intento escoltar el que em diuen.

–Quins consells li han donat?

–Com he de jugar, com he de controlar el temps i el ritme del partit...

–Què creu que pot aportar al primer equip?

–Sóc jove i crec que he de donar més ritme i de defensar més, fer-ho el millor que pugui. Estar el primer i ajudar-los a entrenar. Ara mateix és el que puc fer, intentaré entrenar el millor possible.

–Creu que el MoraBanc pot arribar als playoffs de la Lliga Endesa i a la final de l’EuroCup?

–És una oportunitat, tenim equip per fer aquestes coses. Encara queda molt, ara acumulem sis victòries seguides. Hem de seguir així, millorar com un equip i, si ho fem, podem aconseguir-ho tot.