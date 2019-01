Les nevades dels darrers dies han incrementat l’activitat a l’hotel Park Piolets, un establiment que amb Jordi París al capdavant ha fet reformes per ser capdavanters i que aquest any té un gran repte per davant: acollir tot l’equip de la FIS durant la Copa del Món d’esquí.



–Quin tipus de client reben a l’hotel?

–Soldeu és un destí multimercat. Tenim majoritàriament clients britànics, espanyols, francesos i russos, però també són importants el mercat nòrdic, l’holandès o l’israelià.

–Amb els canvis d’hàbits dels clients, assegurar la temporada no deu ser tan fàcil com abans.

–Sí. El client ha canviat i no tenir aquests períodes de vacances tan marcats d’una setmana fa que estiguem més exposats a l’última hora. Tot i que a Soldeu i al Tarter, gràcies als mercats internacionals que necessiten programar-se o demanar visats, és diferent.

–Han canviat les exigències dels clients?

–El client segueix sent igual d’exigent i busca la millor relació qualitat-preu. Aleshores som nosaltres els que hem de proposar una oferta altament competitiva i que els convenci. Per això nosaltres hem fet reformes molt importants per poder ser capdavanters.

–Llavors, cal buscar elements diferenciadors?

–Efectivament. Nosaltres hem reformat les habitacions, hem obert un nou bufet, hem fet un bar nou... tot d’inversió tangible. Però també invertim moltíssim en els equips de treball. És a dir, invertim en talent, en bons professionals per poder atendre aquests clients.

–El tracte és un tema important.

–El client s’ha de sentir com a casa. El podem convèncer a través d’una web, d’un fulletó, però si quan arriba no li superes les seves expectatives, no haurem encertat el seu objectiu. I el meu leitmotiv diari és com podem fer que el client se senti com a casa i compti amb la nostra confiança per a l’any vinent. La clau és fidelitzar-lo i tot l’equip humà treballa perquè la cadena atraure, convèncer i fidelitzar sigui exitosa. Crec que som un país expert en aquestes coses.

–Vostès també han tingut molt present el tema mediambiental i ofereixen carregadors per a vehicles elèctrics i estan connectats a la xarxa de cogeneració. El client ho valora?

–La veritat és que sí, veiem que ens han reconegut l’esforç i també ho veuen perquè tenim un pla intern de tractament de residus, treballem amb productes naturals dins de les habitacions i ho hem extrapolat a l’oferta gastronòmica.

–Com?

–Els clients tenen una oferta gastronòmica altament saludable. Disposen d’una gran diversitat de menjar cada dia, però ho tractem en l’àmbit saludable, el que s’anomena cuina healthy. En el nostre cas la tenen present en tots els moments.