Marta Pons és dietista i col·labora en la tercera edició de l’Agafa la paella pel mànec, el taller impulsat des d’Assandca per aprendre com cuinar bo i sa amb l’objectiu de prevenir el càncer o alleugerir alguns afectes del tractament.

–Quins elements hauríem de tenir a la nostra taula per ajudar-nos a prevenir el càncer?

–Molta fruita i molta verdura, això és el més important. També un bon oli d’oliva, fruits secs i després aliments proteics com els llegums i el peix.

–Hi ha algun menjar que hauríem de desterrar per sempre?

–Hi ha coses que sí que està clar que hem d’evitar, com per exemple tots els aliments cuinats amb fum, com les barbacoes o elements fumats els hauriem d’evitar. Però més que desterrar, jo prefereixo parlar de menjar-los molt, molt esporàdicament.

–No m’espanti, m’agrada molt el salmó fumat. També s’hi inclou?

–Els fumats sempre tenen un component irritant, però el salmó fumat es fa amb unes temperatures molt controlades, se l’ha de desterrar una mica menys, però tampoc abusar-ne.

–Una vegada el diagnòstic del càncer és ferm. S’han de seguir les mateixes pautes que comentava o cal canviar alguna cosa?

–Depèn de l’estat nutricional de la persona, de l’objectiu i del tipus de tractament. És molt important individualitzar la pauta, hi ha gent que arran del tractament puja de pes o que té una despesa de vitamines exagerada. S’ha de mirar cas a cas: no tots els càncers són iguals i, per tant, tampoc els tractaments, ni la resposta de la persona.

–Estem conscienciats de la importància de la nutrició davant d’un diagnòstic de càncer?

–Hi ha hagut una evolució i la gent és molt més conscient del paper que juga l’alimentació en la salut, tant a nivell preventiu com d’acompanyament del tractament. La gent que té antecedents són els que són més conscients en aquest aspecte. Si estàs ben nodrit, afrontes millor qualsevol tractament.



–Quin objectiu perseguiu al taller?

–Busquem gastronomia, el plaer de menjar. Si volem prevenir o tenim un diagnòstic i ja sabem el que hem de menjar, se’ns oblida que podem seguir fent receptes atractives. Hem de poder seguir gaudint i menjar coses molt apetitoses. Volem fer senzills els plats de gastronomia saludables, perquè tothom les pugui aplicar a casa.

–Pot posar un exemple de recepta?

–No sé si la puc revelar [riu]. Però utilitzarem magrana, bròcoli, verdures de color taronja, oli d’oliva, fruits secs, cigrons, fruita de temporada, alvocat, peix i herbes fresques.

–Quina és la importància del color en els productes frescos?

–Totes les verdures de color vermell són riques en antioxidants i el pigment taronja, el beta-carotè, juga un paper molt important per mantenir hidratades pell i mucoses.