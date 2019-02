Gabri García (Sallent, 1979) és l’home de confiança escollit per Gerard Piqué per dirigir, juntament amb Albert Jorquera, la nova etapa de l’FC Andorra, equip que el blaugrana va adquirir a través de la seva empresa Kosmos. L’entrenador va gafar les regnes del conjunt després de dirigir el juvenil del Barça i l’FC Sion.

–L’Andorra aconseguirà l’ascens a Tercera Divisió aquesta temporada?

–Dir-te ara que sí, seria un suïcidi, però dir-te que no, seria poc ambiciós. Per tant, diré que ho lluitaré fins al final, n’estic convençut.

–Hi ha dos rivals que estan molt forts, el Manresa i la Montañesa, entre altres, lluitant a la part alta. Quins creu que són els rivals a batre?

–El Manresa porta una distància molt considerable però hem de veure com funcionarà aquesta segona volta, ja que ja han tingut un empat. Tot i això, la diferència de punts és molt gran. Al final, el nostre objectiu és arribar a la segona posició aquest any, però encara hem de veure quants equips catalans pugen a Tercera. Hem d’estar el més a dalt possible, però el Manresa està molt destacat. Per tant, l’objectiu és retallar el màxim de punts a rivals com la Montañesa, el Viladecans i l’Almacelles, que són els tres conjunts a batre.

–El pròxim rival és el Tàrrega. Com el veu?

–Porta tres punts més que nosaltres, però nosaltres tenim un partit menys. És un equip molt regular, que no té alts i baixos a la temporada. Al final, en aquesta categoria, el que més ens pot perjudicar són els camps i el del Tàrrega és un d’aquells que potser, pel joc que nosaltres intentem plantejar, és difícil.

–Han començat amb quatre partits fora. Això és molt dur?

–Hem jugat tres partits fora i ara ve el quart, i serà difícil. Teníem la possibilitat de rebre al Vilanova a casa, fet que ens hauria anat bé, però no ha pogut ser.

–Entenc.

–Aquest partit es jugarà l’1 de maig. Però els hem de jugar tots. El problema és el hàndicap que he comentat, els problemes amb els camps petits. El de l’Almacelles era molt petit i el del Viladecans encara ho era més. El del Vista Alegre potser era millor, però el mal temps no va acompanyar i ara ve el del Tàrrega, que és petit. No són excuses, és una realitat. Ens hem d’adaptar a aquestes circumstàncies, però juntament amb el de la Montañesa, són els més difícils. I els hem agafat seguits.

–Ja deuen tenir ganes de debutar a casa.

–Sí, però a la vegada ho volem fer amb les millors condicions i fins ara, a causa de la neu, no ha pogut ser. Ho esperem i ho farem amb moltes ganes.

–Serà al Camp d’Esports Prada de Moles d’Encamp?

–Sí, ho estem intentant gestionar. La nostra idea és aquesta. El motiu és perquè entrenem més dies aquí, creiem que és un camp que ara mateix se’ns pot donar millor i al qual estem més habituats, ens pot anar millor. També ho serà el tema dels horaris, jugar els diumenges a les 12 del migdia. Aquestes són les condicions que estem buscant, a més de tenir disponibilitats.

–A Andorra hi ha una manca de camps visible i s’ha parlat de construir-ne un a llarg termini. És necessari?

–Sí, a llarg termini. És una proposta interessant pel club i pel país. Hem vist aquests dies que ha nevat molt que, pel que fa a camps, el país està col·lapsat. Ja sé que ara mateix no és la prioritat netejar els camps de futbol però és evident que, com més camps hi hagi i més capacitat per solucionar aquests problemes, millor. De fet, la lliga andorrana ha parat però ja no poden fer-ho més. És un tema que estaria bé discutir i resoldre’l en un futur.

–Què li falta a l’equip per millorar?

–Estic content amb els jugadors que han arribat i amb els que segueixen amb nosaltres de l’antic bloc. No demano res, els que venen, benvingut siguin, són per ajudar-nos.

–Seguiran reforçant-se?

–Estem oberts a reforçar l’equip, hem d’intentar tenir el què creiem que és millor. Ara per ara, tenim molt bon equip, però si es pot millorar, ens ajudarà a arribar a l’objectiu amb el poc temps que tenim.

–Hauran d’alliberar fitxes?

–No, perquè podem arribar a les 25.

–Quin és el futur dels jugadors andorrans?

–La meitat de la plantilla està formada amb jugadors andorrans i seguirà aquesta línia. És la base de l’equip i, amb el Jaume Nogués, el director esportiu, hem intentat sempre mantenir-ho perquè és una bona base, que és d’aquí i que fa anys que és al club. Sempre que vaig a un lloc, m’agrada que una part de l’equip i de l’staff sigui del país. És interessant. La nostra idea és continuar en aquesta línia.

–En un futur, s’haurà de potenciar la base del club per seguir en aquesta línia?

–De moment, el nostre focus està en el primer equip, però també hi ha un projecte de futbol base. És la nostra idea, perquè és d’on venim. De cara al futur, potenciar-la serà una de les potes del nostre projecte.

–Com definiria aquest nou FC Andorra?

–Construïm un equip amb gent que coneix la categoria, amb gent jove i amb d’altra amb experiència. Tenim una barreja de jugadors andorrans i de fora. La idea de joc és molt clara: dins del que puguem, volem ser protagonistes del joc, portar la iniciativa i que la majoria de temps juguem a camp contrari. Ho volem així perquè ho hem viscut així i un entrenador és una mica el reflex de l’experiència futbolística que ha tingut.

–L’ADN Barça?

–Nosaltres tenim unes altres sigles: Respecte, humilitat, treball. Aquestes serien les que es relacionarien amb nosaltres. L’ADN Barça és una cosa comercial molt maca i molt xula, però nosaltres tenim unes altres coses que volem que es representin en el bon joc. L’ADN Barça no m’agrada gaire perquè és molt del Barça i voler portar això a un altre lloc, és molt difícil. El Barça té els millors jugadors, els millors joves i els millors de fora i nosaltres estem en una altra lliga. Per això, per a nosaltres, hi ha altres valors que potenciem, i, si això ens pot ajudar a jugar bé i a guanyar, serà el millor.

–Com valora la feina feta per l’exentrenador Richard Imbernón?

–És molt bona. Van començar malament la lliga però després van agafar una bona ratxa i aquests punts ens han donat una estabilitat per poder tirar amunt. A la lliga andorrana ha fet bons resultats i tinc molt respecte cap a ell.

–Sent pressió?

–Sempre és bo treballar amb pressió. Afortunadament, en créixer en un club tan exigent com el Barça i poder jugar al primer equip, vulguis o no, era una pressió molt superior a la d’ara.

–Però la plantilla sí que en pot sentir.

–El que volem és fer bé les coses, això ens donarà resultats. Però no l’hem de patir, és un projecte exigent i volem resultats molt ràpidament, i això els jugadors ho noten en nosaltres, que estem acostumats a treballar amb pressió.

–Com afecta?

–Els jugadors sí que els pot representar una mica d’estrès psicològic. A la vegada és bo perquè si treballes amb pressió, ho fas amb exigència, i això et fa millorar. Però sí que he notat en aquests partits que hem tingut, sobretot a l’últim, que se’ns nota pressionats per l’exigència que tenim d’arribar a l’objectiu.

–Hi ha hagut molt de ressò mediàtic en general. Quines conseqüències ha tingut?

–Ens provoca autoexigència. Però hem d’aconseguir que sigui ben entesa i que no ens sobrepassi. Els jugadors ho estan assimilant bé, però sí que és cert que ara hi ha més gent al camp i que ens estan esperant, no som un partit qualsevol, sobretot l’altre dia, amb Gerard Piqué al camp del Vista Alegre.

–Què diria a tots aquells que acusen l’Andorra «d’adulterar la competició»?

–No he de donar un missatge. Estem complint amb les normes de la competició. Estem fent el que creiem que hem de fer i ho seguirem fent.

–Ha entrenat al juvenil del Barça, ha jugat a Primera Divisió i ara està a Primera Catalana. Es nota el canvi?

–Sí, sempre hi ha diferències, vagis a on vagis. D’entrenar al Juvenil A al Barça B hi ha diferència, igual que amb el fet d’anar a Suïssa. Quan canvies de feina, sempre hi ha canvis, però la manera de treballar és la mateixa. Per tant, no es pot comparar perquè ens volem adaptar a cada lloc on anem.

–Per què va decidir formar part d’aquest repte?

–Em va semblar molt bo després de les converses amb el Gerard. Vaig veure que era molt ambiciós, amb gent del futbol i que hi ha moltes coses per fer. Ho vam acceptar amb l’Albert Jorquera pel nostre creixement personal, perquè és un gran projecte.

–Com va ser aquesta proposta?

–L’Albert i el Gerard són molt amics. Ell va pensar amb nosaltres perquè volia gent jove, amb ganes i que han viscut el món professional.

–Fins a on pot arribar el club?

–Ho veurem. Avui dia, amb 16 jornades per endavant, és complicat. Volem arribar al futbol professional. Les ganes són moltes. Veurem com podem avançar i progressar. Però aquest és el nostre repte.

–Però tothom estarà fixat amb l’Andorra.

–És bo per a tots. Possiblement, si et pressionen, rendeixes millor. Sempre que estigui ben fet, evolucionarà bé. Difícil? Molt. Això no són matemàtiques, pots tenir el millor equip i potser no pujar de categoria. Els que estem aquí, que hem començat de molt a baix, hem vingut per treballar molt.

–Com s’ha adaptat a Andorra?

–Sóc de Sallent i sempre hem tingut el costum de pujar a Andorra. Estic molt content, perquè és còmode i estic a gust. El país ens ha acollit molt bé i ens han donat facilitats per tot, estic encantat. La meva família vindrà a viure aquí i la impressió és molt bona, estic convençut que passarem molts anys aquí. H