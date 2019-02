Miquel Socias (Campanet, 1999) viatja de Mallorca a Andorra per competir a les GSeries. L’any passat es va proclamar campió de la categoria GS2 i aquest any competeix en una categoria superior, on es troba en posició de podi.

–Com estan anant les coses aquest any després d’haver guanyat a GS2 l’any passat?

–Hem canviat de categoria i estic en una un poc superior on hi ha pilots com Roger Chalmeta o Xevi Pons que no són fàcils de vèncer. Fins ara, les coses han anat molt bé per haver canviat de categoria i de cotxe.

–Quina és la seva trajectòria com a pilot?

–Vaig començar amb kàrting dels nou als 15 anys i després ja vaig passar al cotxe. Des del primer moment, ja vaig apostar per l’automobilisme i per les GSeries, primer competint en algunes curses puntuals. L’equip va estar content amb mi i ja em van dir de fer el campionat sencer.

–Sorprèn una mica que de viure a Campanet acaba competint a Andorra. Com passa tot això?

–Aquest any és el més diferent perquè, per patrocinadors, hem de viatjar amb vaixell mentre que abans, anavem amb avió. Hem de sortir un dia abans per arribar d’hora a Andorra, per no anar tan estressats, ja que anem amb furgonetes perquè a part de portar els nostres equipaments, portem convidats, patrocinadors o família.

–Com és la vida d’un pilot professional?

–Tant de bo pugui ser així en el futur. Estic estudiant i faig feina, compaginant-ho amb la competició. No és tan fàcil com sembla perquè s’han de recuperar després.

–Què és el que més li agrada del circuit del Pas de la Casa i del país?

–Veure tanta neu durant un any, per un mallorquí, no és habitual. La veritat que la conducció sobre gel o sobre la neu és el que m’atreu, gaudeixo molt d’aquest campionat i d’aquest clima. És un país que m’agrada molt encara que no puc veure’l massa perquè és arribar a l’hotel, sopar i dormir. Però estar competint sobre la neu, no ho pot fer qualsevol.

–Què es necessita per conduir sobre la neu? A Mallorca és difícil practicar.

–Això és el més difícil per un pilot d’aquí. No tinc massa facilitats per competir sobre neu. No tinc massa temps per entrenar.

–Com entrena quan no ho fa a Andorra?

–Quan no recupero hores de feina, tinc una furgoneta i un kart i vaig als circuits de Llucmajor o de Magaluf a entrenar. Allà em passo tot el dia, aquest sol ser el meu entrenament.

–Quin objectiu té a les GSeries aquest any?

–Estar entre els millors. Abans de començar era intentar fer el millor resultat possible.

–I a mitjà i llarg termini?

–Després ens hem proposat fer un Campionat Europeu d’Asfalt, a partir de març buscarem fer competicions per Espanya també. Volem fer-ho el millor possible per ampliar el nostre palmarès.