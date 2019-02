Quan fa 25 anys el Josep Armengol treballava a les pistes d’esquí de Grandvalira i va veure passar una moto de neu, va decidir obrir el seu propi negoci. Ho va fer amb l’entusiasme d’aquell qui estima la neu i amb el temps ha involucrat tota la família. Actualment, Motos de Neu Armengol organitza excursions arreu de les muntanyes d’Andorra, amb base a Grau Roig.

–Diuen que les millors motos de neu es condueixen amb la família Armengol.

–Nosaltres tenim unes bones motos de neu de lloguer, que és el que cal per fer les sortides que organitzem. Hi ha de més grans, però les nostres són 570, que no s’escalfen i permeten arribar gairebé a tot arreu. L’únic que demanem és que el conductor sigui major de 18 anys i tingui carnet de conduir. A més, l’ús del casc és obligatori.

–Hi ha molts accidents?

–A la nostra empresa no hi ha hagut mai cap, però sí que s’han produït en altres llocs. No han estat accidents greus, però algun client s’ha estampat contra un arbre.

–Per quina llei es regeixen les motos de neu?

–La veritat és que hi ha un buit legal, ja que fins ara no n’hi havia gaire. És curiós perquè han d’estar matriculades i assegurades però, en canvi, no poden circular per la carretera. Són una mena de carta groga i jo crec que fins que un particular no tingui accident greu no s’hi posarà remei.

–S’està convertint en una moda, això d’anar en moto de neu?

–Ja fa anys que ho està, però cada vegada hi ha més gent que s’anima, sí.

–En què consisteixen les sortides?

–Per començar, fem un parell de voltes en un circuit perquè el conductor s’acostumi a la moto i després ja sortim muntanya amunt. Les excursions poden ser de dia o de nit.

–Expliqui’ns això.

–Fem excursions al matí, durant la posta de sol i de nit. A mi la que més m’agrada és la segona, perquè surts de dia i tornes de nit, s’ofereix mica de tot. L’únic que canvia quan és fosc és que s’ha d’anar amb més compte.



–Quins altres serveis ofereixen?

–També fem mushing, que són les curses amb trineus arrossegats per gossos.

–I què té més èxit, les motos o els gossos?

–Depèn. Normalment, els homes prefereixen les motos i les dones els gossos, però hi ha de tot.

–També tenen un fotògraf professional.

–Sí. Sobretot quan es fan festes o comiats, a la gent li agrada que un fotògraf els acompanyi i els faci una sessió de fotos xula.

–I quan no hi ha neu, què fan?

–Vacances! Durant cinc mesos, treballem de dilluns a diumenge de 09:00 a 18:00 hores. El descans és merescut!

–Està content d’haver canviat les pistes per les motos, ara fa 25 anys?

–Sí, moltíssim. Va ser una bona decisió.