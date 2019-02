Rita Peré és una de les organitzadores del Concert per a nadons. Aquests concerts fan que els més petits puguin enfortir vincles amb la seva família i siguin més feliços.



–D’on va venir la idea dels concerts per als nadons?

–Nosaltres muntem un festival de música en família a Girona que es diu Festivalot. Vam estar mirant una mica el sector de la música familiar i vam detectar que hi ha molts estudis que relacionen els nadons amb la capacitat per percebre la música. A partir d’aquí vam decidir fer un espectacle de música pensant en els més petits sota la premissa que els nens no tenen cap prejudici sobre la musica.

– Per què es posa música clàssica i no una altra?

–Hi ha tot tipus de música. Aquest espectacle parteix de que els Hits no tenen època ni tenen gènere, es a dir, una cançó famosa pot ser un hit en el sentit de que tothom l’identifica quan la sent, perque la cançó té alguna cosa que fa que tu la recordis i que t’agradi escoltar-la. Però també si poses una cançó de Nirvana et pot passar el mateix. Sí, estàs parlant de gèneres molt diferents, però també hi ha alguna cançó de Nirvana de les més conegudes que son un hit, i fa que t’agradi. Llavors l’espectacle no és només de cançons de música clàssica sinó de tot tipus de gèneres musicals.

-Quin efecte fa la música als més petits?

–Els nadons tenen una gran capacitat per empapar-se de la música, per rebre-la, escoltar-la i gaudir-la. Com que la selecció que hem fet de cançons són alegres que transmeten felicitat i alegria, els nadons quan senten aquestes cançons, es posen a ballar i a jugar molt fàcilment, poden gaudir molt d’aquesta música perquè ja es una selecció pensada per això.

-Quant de temps duren els concerts?

–Els concerts, com que són per a nens molt petits, no podem fer-los molt llargs perquè els nens es cansen d’estar a un mateix espai, quiets durant molta estona. Llavors els concerts duren 35 minuts des de l’inici fins al final. Durant aquesta estona podem garantir que tenim l’atenció dels nens, ja que estan molt atents. Si ho allarguéssim més, segurament es cansarien.

-Cada tipus de música té efectes diferents sobre els nadons?

–Sí, segons el gènere. Si haguéssim fet una selecció de temes tristos segurament podríem fer posar tristos als nens.

-Te efectes en les dones embarassades?

–Hi ha estudis que diuen que la música té algun impacte des que estem a la panxa. Ja que de ben petits som molt receptius de la música.

-Quins vincles enforteix?

–Si amb els nostres nens més petits escoltem música, gaudirem d’una experiència familiar que segurament enfortirà els vincles emocionals i records d’aquest nen a partir d’aquetes cançons.