El desembre passat Sonia Puente es va autopublicar la seva primera novel·la, Mi pequeño mundo, després de dos anys de feina perquè veiés la llum. Aquesta tarda (19.30 hores) la presenta al Fòrum de la FNAC.



–És el seu primer llibre. Com ha estat el procés fins a tenir-lo acabat?

–Per a l’escriptura he d’adaptar-me. Tinc família i com que treballo fora de casa és complicat organitzar-te i trobar el temps per seure i escriure. Quant a la publicació, soc autopublicada. No hi ha cap editorial darrere i això és el més complicat de tot, buscar-te la vida per treure un bon producte.

–Vostè ha publicat per Amazon. És una bona plataforma?

–Amazon és una cosa que tu no controles i t’has de creure allò que et diuen. Però com a trampolí és fantàstic perquè arriben a tot el món. A mi m’han llegit als Estats Units, a Itàlia i Alemanya. Si et promociones bé a les xarxes socials és una plataforma estupenda.

–Per què novel·la romàntica?

–Perquè és el que més m’agrada llegir. Trobo que hi ha molts estereotips lligats a la novel·la romàntica, però en realitat és un tipus de llibre en el qual pots trobar de tot. Ha de ser una història bonica, d’amor, però poden passar moltes altres coses. Pot haver-hi fantasia, pot ser una història paranormal, que tingui misteri... ho engloba tot.

–En algun personatge s’hi pot trobar un alter ego seu?

–Crec que a qualsevol escriptor li passa, que en algun personatge hi hagi alguna cosa, però això no vol dir que la protagonista siguis tu ni que el que estiguis escrivint t’hagi passat a tu. Sempre hi ha cosetes però això no significa que la Sophie del llibre sigui jo.

–Al perfil d’Instagram es defineix com addicta a la novel·la romàntica i a l’eròtica.

–Sí, sí. Fins i tot el meu llibre no és eròtica com a tal, però sí que hi ha escenes eròtiques.

–La novel·la romàntica i l’eròtica passen per un bon moment. Per què creu que agrada tant aquest tipus de novel·la?

–Suposo que perquè, generalment, al món tenim falta d’amor i d’aquesta proximitat que ens aporta el tema sexual. Poses la tele i tot és que han mort algú, que algú ha desaparegut o que han violat a una noia. Així que agafar un llibre i que et faci sospirar o que et faci veure que hi ha coses millors, sempre és agradable.

–Està restringida al públic femení?

–Cada vegada menys. En el meu cas molta gent el llegirà perquè em coneix i té curiositat, i per exemple, l’ha llegit el meu marit o el meu pare. A mesura que avancem, els homes s’hi agafen més, justament, perquè és una novel·la que engloba moltes coses.

–Té alguna altra història al tinter?

–Primer vull gaudir de tot això. No m’esperava que agradés tant, així que sí, estic amb una segona novel·la que no sé quan trigarà a publicar-se.