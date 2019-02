Gerard Figueras, secretari general de l’esport de la Generalitat de Catalunya, va mantenir una reunió amb el Govern en la qual aquest li va traslladar la voluntat de formar part de la candidatura Barcelona - Pirineus 2030.

–Quina és la relació esportiva amb Andorra?

–Sempre hi ha hagut una relació de bon veïnatge que intentem aplicar des de l’esport. Especialment, el que treballem aquesta darrera legislatura és el tracte dels esportistes andorrans que puguin tenir la necessitat de preparar-se en centres esportius de Catalunya. Aquesta funciona molt bé i hi ha un conveni perquè el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat estigui a disposició dels esportistes andorrans i puguin tenir un tracte gairebé similar al que tenen els esportistes catalans o de nacionalitat espanyola.

–Té una molta bona relació amb la ministra d’Esports Olga Gelabert i va anar a millor amb els Special Olympics.

–Exacte. La relació en l’àmbit esportiu és molt bona. Els Special Olympics han ajudat a treballar de manera transfronterera, l’experiència ha estat molt bona i ens ha permès pensar a tenir altres projectes conjunts.

Gerard Figueras: «Si volem que de veritat sigui del conjunt dels Pirineus, hem de ser generosos i pensar en Andorra, França i l’Aragó»

–I parlant d’altres projectes... Realment es pot fer una candidatura olímpica per a l’any 2030 amb França i Andorra?

–Creiem que sí. A partir d’ara, no hi ha la barrera del fet que els Jocs Olímpics hagin d’estar circumscrits a un sol estat i, per tant, poden passar en territoris de més d’un estat. Així que, pel que fa a normes, és possible. Per altra banda, és un projecte que estem liderant des del Govern de la Generalitat, que hauria de tenir el seu epicentre a Barcelona, però no és cap casualitat que el títol d’aquest sigui Pirineus i en plural, perquè és una oportunitat per situar el conjunt de la serralada internacionalment i, si volem que sigui de veritat, hem de ser generosos i pensar en Andorra, França i l’Aragó.

–Per tant, la voluntat de la Generalitat de Catalunya és comptar amb Andorra?

–Sí, comptar amb Andorra, però no s’ha treballat de quina manera. L’epicentre ha de ser en territori català però, a partir d’aquí, estem disposats a seure amb Andorra i a veure de quina manera el país es pot incorporar al projecte i a altres coses que puguin sortir d’aquí.

–Quan hi hagi un acord per presentar la candidatura, es farà un oferiment a Andorra?

–A la trobada que vam tenir hi va haver l’oferiment en el qual el Govern d’Andorra va mostrar la predisposició a formar part del projecte. Per tant, jo no parlaria tant d’una candidatura conjunta sinó d’una predisposició. Ho veiem molt bé, és raonable, però hem de veure com podria encaixar en el projecte.

–Com ho veu personalment?

–De manera positiva. Andorra hi ha de ser. Els Jocs duren 15 dies i és evident que les competicions no podran estar tan disperses com per arribar a cada estació. Hem de tenir una visió que vagi més enllà, pensar en la prèvia i, en cas que hi hagi uns Jocs adjudicats, els anys anteriors hi haurà una gran quantitat de proves que s’hauran d’organitzar. A més, els equips que hagin de venir a entrenar-se, ho podran fer. Per tant, hem de pensar en els pre-Jocs i en els post-Jocs, en l’impacte que això tindrà pels Pirineus.

–De quines proves parlem?

–Des dels mateixos campionats estatals fins a proves internacionals. Hi hauria un calendari de proves esportives que servirien per festejar la candidatura.

Gerard Figueras: «L’oferiment es materialitzarà amb una trobada tècnica per valorar les instal·lacions abans del juny»

–Quin és el calendari?

–El pròxim pas és convertir-nos en una candidatura, fet que no passarà abans d’aquesta primavera. El mes de juny, el Comitè Olímpic Internacional escollirà la seu dels Jocs de 2026 i entenem que després és quan hem de formalitzar-la. Per tant, l’oferiment del Govern d’Andorra es materialitzarà amb una trobada més tècnica per valorar les instal·lacions andorranes i com aquestes es poden integrar dins del projecte. Aquesta reunió ha de ser abans del juny.

–Què pot aportar Andorra a la candidatura olímpica?

–Instal·lacions esportives de primer nivell, experiència i tota una infraestructura d’equips hotelers que és molt coneguda. Hem de trobar l’encaix, treballar amb molta prudència i fer entendre al conjunt dels Pirineus que són els Jocs dels Pirineus. Així, hem d’analitzar bé què ens pot aportar Andorra, què ens manca a nosaltres i veure aquesta complementarietat amb els Pirineus andorrans.

–Les proves serien a Grandvalira?

–De moment, no s’ha anat més enllà. Això no correspon als polítics, sinó als tècnics, que són qui han de decidir com es pot fer el repartiment de proves. L’equip tècnic que està muntant la candidatura no ha fet una incursió sobre el terreny andorrà per veure què és el què hi ha.

–Quins són els punts forts de la candidatura?

–El punt fort de la candidatura que treballem actualment, que és en territori català, és que tenim un binomi entre Barcelona, una gran ciutat olímpica amb una marca reconeguda internacionalment, i un territori menys conegut com són els Pirineus. Amb aquests Jocs, els posaríem al món. A més, hi ha una segona oportunitat que és que aquesta candidatura, que es pot fer a més d’un país, pot explicar els Pirineus en la seva transversalitat i permetria a diferents països treballar en un projecte conjunt.

–Com serà la candidatura?

–La candidatura treballa en què les proves de gel es puguin fer a Barcelona i a l’àrea metropolitana, així com les grans cerimònies, i que les proves de neu es puguin celebrar als Pirineus. Estudiem estacions com la Molina, la Masella i Baqueira-Beret, encara que som conscients que hi ha dispersió. Si la proposta s’amplia, s’haurà de tenir en compte aquest aspecte. En 15 dies, hem d’intentar oferir un projecte en el qual l’esportista no hagi d’estar tot el dia viatjant.