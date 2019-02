Lisa Mason-Jones és la cap d’estudis del British College d’Andorra. El centre ha començat a funcionar aquest any i amplia el ventall de sistemes educatius per a les famílies del país. El centre està ubicat on hi havia l’Alberg de la Comella i actualment ja són 44 els alumnes que han optat per aquesta opció.

–Quins beneficis aporta a Andorra tenir un ‘British College’?

–Crec que tenir una escola britànica a Andorra suposa un important desenvolupament per al país. Proveïm una educació de qualitat que està respectada arreu i això facilitarà el fet que els alumnes i els infants en un futur puguin accedir a universitats d’Anglaterra, Amèrica i arreu del món.

No hi ha precedents d’una escola britànica a Andorra i, tenint en compte la reputació que l’educació britànica té, s’amplia l’oferta per a famílies locals i estrangeres. Crec que aporta valor al país.

–Aquest és el primer any que està en funcionament.

–Sí, vam obrir al setembre. Ara estem al segon trimestre, seguim el calendari que ens marca govern. Ara tenim quatre classes i els alumnes oscil·len entre els 3 i els 12 anys. La nostra intenció és obrir més classes a mesura que anem reclutant estudiants. De manera que l’interval d’edat sigui de 3 a 18 anys.

–Quants alumnes tenen ara mateix?

–44, però les visites de pares interessats no s’aturen.

–Quin és el perfil d’estudiant?

–És molt variat i no hi ha cap grup que predomini. Tenim famílies andorranes, espanyoles i catalanes, britàniques... I després en tenim d’altres de més internacionals amb avis de Brasil, República Txeca, Suècia...

–Podria fer un balanç del temps que porta obert el centre?

–Hem estat molt enfeinats, tant les professores com jo però ara tenim un molt bon nivell d’ensenyament en totes les assignatures, especialment en anglès i matemàtiques. També hem desenvolupat un programa d’activitats extraescolars. Crec que el programa acadèmic és clar, està ben estructurat i ens assegurem de seguir les directrius del Govern de Gran Bretanya per actualitzar-lo.

–Totes les assignatures es cursen en anglès?

–Sí però tots els alumnes tenen quatre hores a la setmana de català i una de castellà. A més a mesura que van creixent, afegim una hora de francès.

–Com van triar l’emplaçament de l’escola?

–L’edifici el van triar dos inversors locals. Abans era un alberg i ha estat molt fàcil convertir l’edifici en una escola. A més és un lloc preciós i segur pels nens, ha estat una decisió molt bona. A més, a mesura que l’escola creixi, esperem poder construir i expandir el recinte.