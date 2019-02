Conrad Blanch és el Director general de les Finals de la Copa del Món 2019. A falta de poc més de dues setmanes per a l’inici del gran esdeveniment, s’han complert els terminis i les perspectives són les millors.

–Quina és la situació de tots els preparatius ara mateix?

–Sobre el previst. Pel que fa a infraestructura, s’han complert els dos terminis de la plataforma. El dia 30 de novembre s’havia de connectar les pistes amb els ascensors de Soldeu i el 15 de febrer es va connectar perquè es pogués accedir directament al poble. Pel que fa a les pistes, podem dir que estem al 90%. És una artesania construir les pistes amb les exigències que tenim.

–Es veia molt volum de feina i no semblava que els terminis es poguessin aconseguir.

–Cert, però hi hem cregut. Tothom ha respost.

–I al final, la plataforma s’ha pogut completar.

–Sí, s’ha aconseguit tot i les inclemències de l’hivern i els problemes tècnics que hem tingut, que han estat importants. Tot i això, les empreses han respost amb recursos i hores i, com a resultat, ara sembla que la infraestructura l’hàgim tingut sempre. Pensem que està molt integrada a l’entorn, tal com havíem imaginat. Així, ara només queda la fase pàrquings, que s’acabarà l’estiu que ve i servirà per descongestionar el poble amb 450 places. De moment, la planta -1 serà el pàrquing de l’organització.

–La plataforma ha vingut per quedar-se.

–Sí. Però què busquen les Finals? Doncs la promoció internacional d’Andorra. Volem que sigui un llegat i, per tant, la infraestructura té un futur pels pròxims 20 anys.

–Entenc.

–És una millora pel país, un projecte nacional. La marca Grandvalira en surt beneficiada, tots sumem.

–Però ha requerit grans esforços. Amb quins problemes s’han trobat?

–Ha estat una obra que ha anat com un rellotge. S’havia d’estabilitzar el terreny i després s’havia de fer la mateixa enginyeria amb les bigues i pensar en el seu transport. S’ha hagut d’asfaltar una part de la pista Gall de bosc. S’han passat moltes hores d’enginyeria dissenyant cada pas, minut a minut. Es van haver de fer una sèrie d’infraestructures que estaven previstes, però potser no amb la intensitat i el temps que s’ha hagut de fer. Però ara ja s’ha resolt i toca gaudir-la.

–Quin és el futur de la plataforma?

–Es podrà utilitzar per esdeveniments d’estiu o amb altres Copes del Món. L’objectiu és aconseguir una prova tècnica d’homes a l’Avet i hi estem treballant, tant des de la Federació Andorrana d’Esquí com des del comitè organitzador. Espero que la plataforma sigui una targeta de sortida solvent a l’hora d’organitzar esdeveniments i que l’organització d’aquestes Finals ens doni més avals de cara organitzar proves al futur.

–Una prova podria ser una competició d’uns Jocs Olímpics?

–Andorra està oberta a qualsevol proposta d’aquesta candidatura pel 2030. Tenim allotjament, pistes, capacitat organitzativa tècnica i, per tant, volem donar un missatge clar: el país està predisposat amb tot el que es pugui demanar. Cal recordar que, al final, amb aquestes proves, són els Pirineus qui en surten beneficiats.

–Això era just el què deia el Secretari de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, el senyor Gerard Figueras que, precisament, va venir a conèixer les instal·lacions de les Finals de la Copa del Món. Com va anar?

–Molt bé perquè volien saber de primera mà com estàvem organitzats i com treballàvem. A més, els vam convidar a assistir a algunes de les proves, perquè veiessin com ho estem fent. Els vam transmetre que tot això és una trajectòria.

–Una trajectòria que podria haver acabat amb el trencament de Grandvalira.

–Hem de mirar endavant, l’important és que s’hagi resolt i que la marca pugui tenir continuïtat. Grandvalira va ser una aposta que s’ha consolidat i hauria estat una llàstima perquè temes com aquest es poden resoldre. I estem contents que hagi estat així. Les diferències, en societats molt fortes, són normals. Però les tensions s’han de resoldre dialogant, tal com ha passat.

–Com veu la implicació del país?

–Andorra sempre s’ha implicat en tots els esdeveniments. Els voluntaris són un patrimoni molt alt, hem treballat amb equips que fa molts anys que estan amb nosaltres. Amb ells, compartim valors i aspiracions, són immillorables i hem d’agrair la seva constància.

–De moment, amb què es queda de tot aquest projecte?

–Amb l’experiència humana d’haver conviscut amb equips fabulosos i el fet d’haver conviscut amb reptes molt exigents. Hem creat un equip de persones que ha cregut, que ens hem entès, que hem treballat de manera conjunta, respectant-nos i, sobretot, sumant. Dos més dos fan més que quatre.

–S’ha sorprès la FIS d’aquest feedback?

–Estan gratament sorpresos del fet que tot s’hagi anat complint i, de fet, ara ens han delegat l’snow control. Això és tenir màxima confiança i s’ha aconseguit a força de treballar-la. Malgrat això, cada vegada és més difícil aconseguir unes Finals perquè competim amb països que tenen una infraestructura enorme i, a més, hi ha països de l’est com Eslovènia o Bulgària que s’estan posicionant molt bé. Però hem entrat en el calendari i volem seguir dins, aquests Finals són un aval en aquest sentit.

–Per tant, el pròxim objectiu serà una Copa del Món masculina.

–Això és el que ens agradaria, a la pista Avet, amb tota la infraestructura que tenim.