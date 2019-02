Enric Jordà (Barcelona, 1962) és voluntari de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí de Grandvalira que es disputen de l’11 al 17 de març. La seva funció serà la de runner, feina amb la qual ja té experiència. A més, va ser derrapador i va estar en els controls d’accessos en altres esdeveniments de l’estació. També ha participat en la Total Fight, amb els seus fills.

–Quan fa que és voluntari a Grandvalira?

–Vaig començar l’any 2014 en un Campionat d’Europa, fent de derrapador. Després vaig fer 2016 i 2018.

–En què consisteix fer de derrapador?

–Són els que derrapen a la pista abans i després del pas dels corredors. Estàs derrapant i arreglant una mica la pista perquè l’altre corredor no es trobi les marques que es van produint.

–Quina serà la seva funció d’aquest any?

–Igual que en les proves de l’any 2016 i 2018, estic a la caseta de crono i la nostra feina és fer de missatgers, és a dir, som els que un cop ha acabat la cursa, ens donen els temps de crono, és a dir, els resultats en paper ,i els hem d’anar a repartir a la sortida, a l’arribada o a on calgui.

–Com decideix ser voluntari?

–Fa molts anys que volto en aquest món i que esquio. Fa uns anys que em moc per Grandvalira i vaig conèixer gent voluntària que em va animar a participar-hi. I des de llavors, sempre.

–Què es necessita? Molta gent vol ser voluntària però no tothom pot.

–Aquest any hi ha gent que s’ha quedat fora perquè la Federació Internacional d’Esquí vol que hi hagi disposició de temps, és a dir, durant tota la setmana. Hi ha dos tipus de voluntaris, els de dins de la pista i els de fora i si tens el nivell, pots fer coses esquiant. Si no tens nivell i vols ser voluntari, també pots col·laborar. El nivell és en funció de la tasca que s’hagi de fer.

–Quina és la seva relació amb el món de l’esquí?

–Arran d’estar més vinculat amb Grandvalira, fa dos anys em van dir que m’apuntés amb els veterans de competició i participo en la Lliga catalana andorrana. Competeixo amb el Soldeu Esquí Club. Em fa il·lusió i hi ha molt bon ambient.

–Quan fa que esquia?

–Uns 40 anys més o menys, no vaig començar de molt petit. Però no competia, encara que estava vinculat amb la instrucció.

–Què significa ser voluntari?

–És una gran satisfacció poder ajudar perquè l’ambient és d’un bon rotllo brutal entre nosaltres. Estàs vinculat, veus els directius de Grandvalira que estan a la carpa i que ho agraeixen de veritat. Andorra és un país on sempre m’han tractat molt bé i el sento com una part meva. Veus que estàs ajudant. L’ambient és molt maco, fem una gran pinya, es fa una gran feina i amb moltes ganes.