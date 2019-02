Ignacio Odhin Porrás és relacions públiques i assessor de l’exambaixador d’Andorra a les Cimeres Iberoamericanes, Joan Burgués. Ha impulsat el primer intercanvi cultural entre Andorra i l’Uruguai amb una exposició d’imatges de Burgués, president de la Federació Andorrana de Fotografia.



–Com va sorgir la idea de fer l’intercanvi cultural?

–Vaig començar a treballar-hi el 2014. El Joan Burgués sempre ha tingut vincles amb l’Uruguai i sempre ha aportat molt, de manera que se’m va acudir de fer un intercanvi que no es quedés només amb una exposició. La idea era que els uruguaians coneguessin Andorra, no només els paisatges, sinó també la idiosincràsia, la forma de viure i la història del país.

–A l’Uruguai coneixen Andorra?

–No, és un país desconegut. De fet estic treballant des de fa sis anys en el projecte cibercultural Notas Culturales que buscar precisament això, unir Andorra i Uruguai i des de la meva plataforma molts uruguaians han conegut Andorra i han viatjat cap aquí.

–Com han rebut l’exposició? Ha agradat?

–La gent, d’entrada, preguntaven què era Andorra. Els cridava l’atenció. La primera exposició la vam fer al Parlament i la segona a l’ajuntament de Montevideo i la gent ho ha acollit de manera impressionant. Com que són imatges petites s’han d’apropar i queden enamorats! Hi ha gent que ja compra bitllets i em demanen què han de fer per venir!

–Quantes imatges hi ha i què mostren?

–Són 26 fotografies a més de quatre panells informatius. Les imatges les va escollir el Joan Burgués i són les que va creure que mostraven millor la idiosincràsia, la cultura i l’art andorrà.

–A part de Montevideo, es podrà veure en algun altre lloc?

–Sí, és una exposició itinerant i està previst que la portem a Colonia del Sacramento, Canelones i Maldonado. Entre maig i juny es faran les últimes perquè llavors volem fer un concurs de fotografia.



–El concurs va lligat amb l’exposició?

–Sí, forma part de l’exposició. La idea és que les imatges que surtin del concurs es puguin portar a Andorra per completar l’intercanvi. Seran més de 400 imatges d’Uruguai que es podran veure a finals d’any.

–Aquest intercanvi és un bon primer pas per estrènyer relacions entre Andorra i l’Uruguai?

–Sí, és una porta que s’obre perquè hi ha molts artistes interessats a viatjar però no hi ha nexes ni possibilitats. Ho estic fent jo sol i si bé és cert que hi ha portes que s’obren, també és important saber que d’altres es tanquen. Per exemple, al Centre Cultural d’Espanya a l’Uruguai ens ha costat moltíssim aconseguir una exposició. Són els primers que ens haurien d’haver donat suport i no n’hem rebut cap. I no demanem diners, sinó un lloc on fer l’exposició per trencar barreres i fronteres.