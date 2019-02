Va ser esquiador professional, però diverses lesions als genolls el van apartar de les competicions. Ara és professor i skiman a casa seva, on repara els esquís de desenes de persones que li porten les taules. Moltes d’elles sense conèixer-lo i per recomanació perquè és un autèntic artesà dels esquís. Paul Feraud (Grenoble, 1981) ha vingut a Andorra per gaudir del Freeride World Tour d’Ordino Arcalís.



–Descrigui la seva feina.

–És una ciència artesanal que ha permès, en gran mesura, l’evolució de l’esquí i el surf de neu.

–És important portar els esquís en bones condicions?

–Són una prolongació de les extremitats de les persones. Faran allò que els hi diguin i, per respondre consegüentment, han d’estar en perfectes condicions. Veritat que les persones ens cuidem per fer esport i esforços? Doncs els esquís també han d’estar en plena forma per suportar l’esforç que faran.

–Els aficionats a la neu són conscients d’aquesta transcendència?

–No massa. Només els professionals i pocs aficionats. Creuen que són com la roba, que quan es fan malbé es tiren i es compren uns altres. Però condicionar bé el material allarga substancialment el seu ús.

–Doncs què recomana als esquiadors i surfers?

–Han de tenir molt clar que la jornada no acaba quan es treuen les botes. Al contrari, després d’un dia d’esquí, com a mínim, s’han d’assecar bé les taules perquè els cantells no es revollin, que ho fan amb molta facilitat. La següent recomanació és que cada dia encerin els esquís perquè la sola es mantingui hidratada i, per tant, llisqui més i millor. Una planxa no és una gran inversió.

–I si la sola o els cantells tenen danys majors, com un forat o una rebava, respectivament?

–És normal que no sapiguin reparar-los. No és fàcil. Recomano que els portin a un taller o a un skiman.

–Quina és la diferència?

–Les màquines de reparació de material han millorat molt: semblen inclús persones. Les reparacions, a més, són completes. El material surt nou de trinca. L’únic però és que solen ser agressives i resten mil·límetres a les soles i els cantells. Els skimen fem una reparació personalitzada, segons les necessitats de cada persona.

–Com quines?

Podem afilar els cantells a uns determinats angles perquè s’agafin més o menys a la neu o perquè s’adaptin millor a l’angulació amb les cames que realitza l’esquiador o surfer. També hi ha diferents tipus de cera, d’encerat i de rascat posterior de la substància, segons la temperatura de la neu i la finalitat que es vulgui donar al material.

–Insteixo, tot això la gent no ho sap.

–Per això els skimen som tan fonamentals. Juguem un paper clau. En el món de la competició estem molt sol·licitats. Inclús se’ns rifen.