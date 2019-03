L’il·lusionista Jordi Caps actua avui (19.45 hores i 22.30 hores) a l’Sport Hotel Hermitage de Soldeu en un espectacle que defineix com a «exclusiu i molt personal». Els assistents podran veure els trucs amb el mag assegut al seu costat.



–Jordi Caps és mag o il·lusionista?

–Mag o il·lusionista és el mateix. Però es diu que mag és el que fa trucs i il·lusionista és el que fa il·lusions. Així que jo prefereixo tot el relacionat amb la paraula il·lusió.

–Com va decidir-se per aquesta professió?

–El meu somni de petit era ser mag. Després d’estudiar la diplomatura de turisme i de compaginar molts anys la professió i la vocació, em vaig decidir a fer realitat el somni. Vaig posar a la balança les dues coses i es va decantar cap a la màgia. Després de molt esforç puc dir que ara soc el més feliç, fent el que m’agrada i fent feliç a la gent.

–Li ha costat poder viure d’això?

–És molt difícil. De fet, n’hi ha molt pocs que s’hi poden dedicar al 100%. Com tota feina artística requereix molta pràctica i molta preparació. A l’escola del Mag Lari ensenyem que calen moltes habilitats que la majoria de mags no tenen en compte: l’actitud, les sinergies amb la gent, treballar l’expressió verbal, la comunicació, l’empatia, el lideratge, desenvolupar la creativitat, la resiliència, la disciplina i moltes altres qualitats que són més importants que la tècnica.

–I a vegades s’assoleix.

–Per sort, particulars i empreses confien cada vegada més en la màgia professional, ja que veuen i entenen aquesta gran diferència. Gràcies a l’esforç, a la dedicació i la passió obtens els resultats que et converteixen en professional.

–La màgia és...

–La màgia és... un infinit de coses... és art, creativitat, emocions, sentiments. La màgia existeix a tot arreu, el problema està en que molta gent no la vol veure. Si tanques els llus i veus que només hi ha truc, no la podràs descobrir i molt menys gaudir-la. Si l’entens, és una de les eines més poderoses que hi ha. Amb il·lusió pots aconseguir absolutament tot!

–Què és el que més li agrada de la seva feina?

–Sense cap dubte, despertar emocions. Fer veure coses impossibles i observar les reaccions i el comportament de la gent. En cada actuació aprens coses noves. No es poden imaginar el fascinant món que hi ha darrere d’aquest art.

–El de la màgia és un món que no passa mai de moda?

–Sí, sempre es necessiten il·lusions i mai passarà de moda. La màgia és necessària i tothom ho sap.

–Falta posar més màgia al dia a dia?

–I tant! La màgia la tenim a tot arreu i tots tenim màgia. És qüestió de creure. Diuen que amb màgia tot és possible i de moment puc assegurar que és veritat.