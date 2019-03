–No ho sé, vaig firmar fins a maig amb l’extensió d’Europa. S’estan portant molt bé i una de les idees seria renovar. De moment, vull acabar la temporada. Estar en un equip tan professionalitzat em suposa un extra de motivació. I té un filial important que altres clubs d’Andorra no tenen, i això és molt important pel país.

–Sí, estar al costat de l’Ilde Lima ens ajuda. No té l’experiència de qualsevol. A més, el Santi i el Genís també tenen un gran recorregut i ens estan ajudant bastant, tant a dins del vestuari com el camp. Aporten molt.

–Va ser per la manca de minuts. Estava molt content amb el projecte i pel fet que comptessin amb mi. Als entrenaments competia, tenia jugadors de qualitat per sobre meu als quals podia fer competència.

–La veritat és que tenia companys a l’equip i em van parlar molt bé de l’estructura i de l’entrenador. No m’ho vaig pensar gaire perquè estava entre un parell de clubs. Marxar de l’FC Andorra va ser dur, això sí que ho vaig pensar molt de temps.

–Com va anar el seu fitxatge per l’Inter?

–Ja es veurà als play-off, serà on veurem si es pot competir contra els grans. Crec que hem d’anar partit a partit. Diumenge juguem contra la UE Santa Coloma, que no està en el seu millor moment però que és un gran equip.

–Fins a on poden arribar?

–Quina és la clau de l’Inter per ser revelació?

–L’Inter d’Escaldes és un projecte ascendent que en la darrera jornada de la lliga va ser capaç de vèncer a la UE Sant Julià, que es mantenia invicte. Suposo que estan molt contents per haver aconseguit això.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació