Les Ampes dels col·legis Sant Ermengol, Sagrada Família i Janer organitzen conjuntament un taller d’educació sexual. Ahir va ser el torn de l’etapa de Primària i avui es destinarà a mares, pares i tutors d’alumnes de Secundària. El vocal de l’AMPA del Janer, Nino Marot, explica la importància de normalitzar el sexe davant els nostres fills.



–El sexe és un tabú?

–Sí, i justament l’objectiu del taller és trencar-lo. El sexe és un tema normal i habitual en el desenvolupament de totes les persones i els pares i tutors tenim la responsabilitat de fer-li front dedicant-li la importància que té.

–Per què és important que els pares parlin de sexe amb els seus fills?

–Perquè és una cosa que, tard o d’hora, arriba a la vida de tothom. El què s’ha de fer és agafar les eines més adequades per tractar-la en funció de l’etapa del desenvolupament de l’infant. Crec que els pares no parlen prou de sexe amb els seus fills.

–És un tema del qual fa vergonya parlar?

–És un tema que sempre pensem que no toca o que els nostres fills encara són molt petits per parlar-ho amb ells. El problema és que creixen i no ens adonem. És molt important no creure que ja ho explicaran a l’escola. A casa també els hem de preparar per al moment.

–I a l’escola s’explica prou?

–Sí, perquè des del ministeri s’apliquen molts tallers, però això no ens treu responsabilitat a la família.

–A partir de quina edat hem de començar a parlar de sexe amb els nostres fills?

–Això és el que explica la Lupe, la nostra sexòloga, però a partir dels 5 o 6 anys els nens i nenes comencen a descobrir el seu cos i a tenir una sèrie de reaccions. El sexe no és només l’acte sexual, sinó que també és el desenvolupament de tot el que això comporta.

–Els nens s’interessen cada vegada més aviat pel sexe?

–És evident que els nens i nenes d’avui dia tenen un accés a la informació que abans no es tenia. Internet accelera l’aprenentatge, sí.



–Com van detectar des de l’AMPA la necessitat de crear un taller com aquest?

–Vam veure que els pares i mares amb fills de 12 o 13 anys, si no han fet un treball previ de confiança, de parlar i trencar el tabú, després és tard per parlar de sexe. Creiem que és molt important anticipar-nos i tractar el tema amb la màxima naturalitat possible.

–Quina és la pregunta més freqüent que fan els nens i nenes sobre sexe?

–Crec que la majoria tenen dubtes sobre l’acte de la sexualitat, les relacions entre dues persones. Molts confonen el que veuen a Internet amb la realitat.

–Podríem dir que Internet ha fet molt mal quant a educació sexual dels més petits?

–Més que mal diria que ha avançat les seves inquietuds sexuals. A més, per molt que els pares intentem privar-los l’accés a pàgines per a adults, ells acaben arribant.