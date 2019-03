Marta Cerqueda (Andorra la Vella, 1990), juntament amb Gemma Bosch, són les responsables de l’àrea de Press Hospitality de les Finals de la Copa del Món de Grandvalira que s’estan disputant a Andorra fins al dia 17.

–En què consisteix la seva feina durant aquestes Finals?

–Vam començar al setembre amb el tema d’acreditacions perquè tots els mitjans nacionals i internacionals en poguessin tenir. Aquesta setmana ha estat el Press Hospitality, és a dir, rebre tota la premsa, donar les acreditacions, explicar les zones d’accés, acompanyar als periodistes on necessitin, gestionar entrevistes i, en general, el dia a dia de problemes tècnics o necessitats diverses de les televisions. En fi, solucionar totes les peticions que tinguin.

–Complicat.

–Sí. A més, també hem organitzat la distribució dels camions de comentaristes, com i a on s’havien de situar.

–Què necessita un periodista quan arriba a la sala de premsa?

–Primer de tot, el wifi. També connexió per cable perquè tenen fotografies amb molta qualitat.

–Són el primer contacte que la premsa internacional té quan es planteja venir a cobrir les Finals.

–Sí, ens demanen des de com arribar a Andorra fins a on poden dormir, un tema que gestiona el departament d’acomodació. Però nosaltres som el contacte i això engloba tots els detalls, fins i tot hi ha periodistes que ens han demanat des d’un bolígraf fins a un ordinador.

–Però li van aconseguir?

–No, perquè o li deixava un de nostre o no hi havia manera. El tracte amb la premsa és molt agraït, tens moments tensos però d’altres molt divertits. Per exemple, a la Gemma li van regalar uns esclops de fusta amb el seu nom per la bona feina que va fer amb un tema tècnic. Sense ella no hauria estat possible.

–Els periodistes coneixen Andorra?

–Alguns sí i d’altres no, ja que els noruecs, els austríacs i els suecs ja havien vingut l’any 2016. Però, per exemple, han vingut periodistes d’una televisió americana que m’han confessat que no sabien on era Andorra i no s’ho imaginaven així. Estan encantats.

–Què els diuen d’Andorra?

–Que és un paradís de la neu i un lloc únic amb una estació d’esquí increïble i on està tot a prop. El que més destaquen és la proximitat.

–Quantes hores dormen aquests dies?

–Entre quatre i cinc hores al dia. Anem a dormir a les 12 de la nit i a les 6.30 hores ja estem a la sala de premsa. Hi ha fotògrafs que han d’entrar a pista a les 7 del matí.

–Què significa aquesta feina personalment?

–És increïble l’experiència que tens aquí, també personalment, amb tot l’equip i el Comitè Organitzador. Una passada.