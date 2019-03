Deivas és un grup de dives andorranes que ha aconseguit per primera vegada en la història del país arribar a les semifinals d’un concurs televisiu tan important com és Got Talent. La directora de la seva escola de dansa, Montse Ruiz, explica com ha estat l’experiència i reconeix que l’emissió dels programes no és en directe, de manera que Deivas podrien ser les guanyadores de l’edició 2019, però de moment és un secret.



–Com s’arriba de l’escola de dansa a les semifinals de Got Talent?

–Nosaltres participem en campionats a Espanya, on acostumen a assistir caçatalents o persones d’aquesta mena de programes. Sense que nosaltres ho sabessim, ens van veure, els vam agradar i ens van oferir participar-hi. Primer vam haver de passar un càsting i, un cop superat, vam fer l’audició que s’emet per la tele.

–Què van sentir quan els van trucar?

–Van trucar directament a l’escola i jo els vaig atendre. Va ser molt emocionant perquè Andorra mai ha participat a Got Talent. I a més, hem quedat semifinalistes!

–I com s’ha viscut a l’escola?

–Al principi era un secret, perquè vam signar un contracte que deia que fins que no s’emetés el programa, no podíem dir res, però sí que vam dir a tothom que aquell dia veiés la televisió. L’experiència ha estat increïble i ha creat molt bon ambient.

–D’on ve el nom de Deivas?

–Se’l va inventar el seu coreògraf, que buscava representar el que realment són ell i les nenes: unes dives.

–Qui forma el grup?

–Són 10 persones, de 13 a 19 anys, vuit noies i dos nois. Són tots molts joves però amb molt de talent.

–I ara, què?

–El millor d’aquest grup és que no va néixer per anar a Got Talent, sinó per competir internacionalment. I això és el que fem! Ja estem entrenant pels campionats d’Espanya, un dels quals –Rock Da House– se celebrarà per primera vegada a Andorra i un altre que ens podria obrir les portes del Mundial a Los Angeles. Després tenim altres actuacions i esperem que amb la motivació de Got Talent, puguem arribar més lluny que mai.

–Digui la veritat, el Risto fa por?

–No. Hi ha quatre jurats i el Risto és un d’ells. Com a mínim es necessiten tres «sí» per passar a la següent fase i tots ens van donar el sí, excepte ell. La seva justificació va ser que no perquè, malgrat que ho havíem fet molt bé, ens volia tornar a veure però donant més.

–I això els pressiona més? L’objectiu d’ara és no decebre el Risto?

–No és tant no decebre el Risto, sinó anar a per totes, aquesta és la nostra filosofia. El grup entrena 16 hores a la setmana i es forma en tota mena de danses urbanes per oferir el millor de si mateixos i arribar el més lluny possible. És indiferent si són els campionats del món o Got Talent.