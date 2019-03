May Ferrer va arribar a Andorra per professionalitzar-se com a guia de muntanya. Amb tot, el 2014 va decidir aprofitar la seva formació com a educadora canina i muntar Sherpa Excursions Canines. Per entre 25 i 28 euros recullen els animals a casa i se’ls emporten d’excursió a la muntanya amb sortides d’entre 5 i 7 hores.



–Com se li va acudir muntar l’empresa?

–Jo veia que hi havia una carència a l’hora d’oferir a les mascotes un servei d’aquest tipus. Sí que hi havia qui feia passejos, però creia que era quelcom totalment nou. Veia que molta gent es trobava que mentre treballaven tenien el gos a casa o que marxaven de vacances i els gats quedaven desatesos. I oferim aquests dos serveis: excursions per als gossos i tenir cura de mascotes que acostumen a ser gats.

–Quants gossos porta a les sortides?

–Tenim un màxim de sis per temes de seguretat. Pensem que el risc zero mai existeix a la muntanya i per tant és important prioritzar la seguretat per sobre del benefici econòmic.

–Quin objectiu persegueixen?

–L’objectiu principal és cobrir-los les necessitats biològiques perquè en un entorn natural el gos es desenvolupa física i emocionalment. Ells necessiten descobrir, olorar i gastar energia. Aquestes excursions fan que se socialitzin i milloren el seu comportament perquè quan un gos té acumulació d’energia sol generar problemes de comportament dins i fora de casa.

–És un problema que els gossos passin moltes hores sols a casa?

–Va en funció de la raça, però sí, és força problemàtic. Els genera frustració i estrès. Encara que a vegades els humanitzem, són animals i necessiten interactuar amb l’entorn i gastar energia.

–Potser caldria replantejar-se això de tenir animals a casa en un entorn que no és el més adequat.

–Crec que hi ha dos punts a destacar. El primer és que quan es compra un gos sovint no som conscients de la responsabilitat que suposarà. El segon és el tema de les races. Hauríem de tenir més accés a la informació sobre el tipus de raça que s’adapta més al teu tipus de vida i escollir en funció d’això.

–Veuen canvis en els animals que fan les sortides?

–Sí, es veuen canvis físics –cal tenir present que les excursions són adaptades al nivell de cada grup–, però el que més convé destacar és la socialització i les coses que aprenen. I en l’àmbit emocional també es nota molt, estan més relaxats i disfruten molt més.

–Està contenta d’haver fet el pas i haver creat aquesta empresa?

–Sí, i més que una feina crec que és un propòsit. És totalment vocacional i és una mica com un somni complert. He ajuntat les meves tres passions personals i no penso en el benefici econòmic, sinó en l’emocional per a mi i per als altres. Estic molt realitzada.