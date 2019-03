La selecció debuta demà contra Islàndia en la fase de classificació per a l’Eurocopa 2020 i aquest any l’afronta amb un extra de motivació, després d’haver-se mantingut imbatuda a casa a la Lliga de les Nacions.

–Com veu la fase classificatòria?

–Complicada. A part de França i Islàndia, que són seleccions que en el darrer Mundial van posar el llistó molt alt, la resta, són molt perilloses. La més abordable potser és Moldàvia. Intentarem complicar la vida a qualsevol selecció a casa nostra.

–Islàndia visita el Nacional en el primer partit. Quin rival esperen?

–Ha estat una selecció mundialista i segurament estan en una condició física molt millor que la nostre. Sabem que a casa donem molta guerra i és el que intentarem.

–Per tant, com es planteja el partit?

–Intentem puntuar contra qualsevol rival. Som conscients de les diferències que hi ha entre una selecció i una altra i anirem a ajuntar coses ben fetes per tenir les nostres opcions fins al final.

–Islàndia és una selecció especial perquè potser és un model amb el qual emmirallar-se. És a dir, és un país de pocs habitants que ha arribat molt lluny.

–Estem a anys llum d’Islàndia. Cada club té la seva instal·lació, el seu camp de gespa natura, el d’artificial i el tapat. I aquí compartim camp dos equips. A més, tenim un jugador per triar i ells en tenen 10. Encara que la gent vulgui que sigui un mirall per la poca població, estem bastant lluny.



–En les darreres fases s’ha mostrat un nivell radicalment diferent. Què ha canviat?

–Portem molta preparació i de fet, en les èpoques on coincideixen els partits, estem en millors condicions. Hi ha molts jugadors que no ens aturem i que arribem al final de la temporada millor encara. Malgrat això, ara no és un moment idoni perquè no estem en les millors condicions físiques a causa de la darrera aturada. Però intentarem competir perquè és a casa nostra i la gespa artificial del Nacional ens dona molta vida, ja que els equips se senten incòmodes perquè no estan acostumats a jugar en aquesta mena de camp.

–Com es troba personalment?

–L’hivern ha estat dur per a tots i a mi, la lesió se m’ha allargat més del compte. Però em trobo bé i vull ajudar amb el que pugui, encara que no estic al 100%. En un partit així, la condició física es treu d’on sigui.

–Serà la seva darrera fase?

–Tinc clar l’edat que tinc, en el moment que no em vegi competitiu faré un pas al costat. L’última fase em vaig trobar molt bé. Són molts anys d’experiència i la posició en la qual jugo, ajuda. La mancança física que puc tenir amb els anys, la puc tapar amb l’experiència.

–Afronta la fase amb màxima il·lusió en un moment en el qual la selecció es troba en el millor moment de la seva història.

–Evidentment. La victòria de San Marino va ser un punt d’inflexió, transcendental. Era un equip del mateix nivell i allí va començar a canviar tot.

–Els preocupa que els jugadors de l’FC Andorra hagin jugat menys darrerament?

–L’FC Andorra preocupa. La participació de jugadors andorrans cada vegada és menor. Segurament, si continua aquesta política del club, ens veurem afectats.

–Com es pot solucionar?

–El nivell del jugador andorrà és limitat però pot estar per sobre de Primera Catalana. Si la política és portar gent de fora, és evident que aquest no tindrà lloc. Espero que els jugadors, si no són protagonistes, siguin actors principals, sobretot venint de Gerard Piqué, que sap el que és el planter. L’FC Andorra sempre ha estat una peça clau per la selecció, sobretot si recordem els seus orígens. Esperem que en un futur l’Andorra sigui una font important de jugadors.

–El seu entrenador, Gabri, parlava d’un paper important dels jugadors andorrans.

–Les paraules se les emporta el vent. Es veurà amb els fets i amb el temps. En el darrer partit només va haver-hi dos andorrans titulars. I això no és bo per la selecció.