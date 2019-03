Amant dels viatges i de conèixer món, ben aviat va tenir clar que aniria encaminat en aquesta direcció professionalment. Conèixer els gustos del client és la clau per saber allò que busca per a les seves vacances.



–Avui en dia que es poden comprar bitllets d’avió i reservar hotels per internet, que ofereix una agència de viatges per convèncer al client?

–Internet ha crescut tant que tota la informació que es pot buscar s’hi troba. Permet a la gent conèixer més el lloc escollit, però nosaltres estem un pas endavant, coneixem les destinacions directament i podem confeccionar un viatge més a mida. Assessorem amb la logística, amb les eines necessàries per poder-ho muntar tot amb el proveïdor que calgui.

–Qui pensa a fer un viatge té clares les coses, o es deixa assessorar?

–Hi ha una mica de tot. Hi ha el viatger que ha estat en molts llocs i si ens coneixem ens demana on pot anar perquè sabem el que li agrada. A partir d’aquí li proposes diverses opcions i es tanca el cercle fins trobar el que vol. També hi ha qui no té tanta idea d’on anar, que et diu el pressupost de què disposa i amb aquesta base mirem si es factible el que té al cap. Llavors l’orientem. Tindrem una xerrada, ho estudiarem i anirem trobant una solució per al viatge. Hi ha d’altres que tenen molt fixada la destinació, i amb els dies que tenen ho adaptem per ordre de prioritats.

–Prefereixen esperar ofertes d’últim moment o ho tanquen amb temps?

–Els últims anys hi ha hagut moltes publicitats agressives a nivell d’última hora. Tot això s’està intentant evitar, ja sigui una companyia aèria, un hotel o un touroperador perquè si ho fan vol dir que s’han enganxat els dits i tracten d’evitar-ho. Ara hi ha més antelació.

–Quines són les destinacions estrella del 2019?

–S’han reactivat els creuers. En el moment que va haver-hi el boom, la gent ho va voler provar i ara es busca un producte més específic, amb un vaixell o trajecte especial. Japó porta un parell d’anys funcionant molt fort i els Estats Units sempre funciona, amb rutes amb cotxe de lloguer. Egipte i Jordània tornen a tenir sortida ara que la zona està més estabilitzada. Les rutes a mida pel nord d’Europa i Islàndia també tenen força demanda.

–Són modes?

–El que millor funciona és el boca-orella. Andorra, sent un país petit, un amic o familiar només cal que t’expliqui on ha anat i t’agafen ganes de ser-hi. Puntualment una destinació o un touroperador fa molt soroll i comporta que s’hi comenci a anar. Queda clar que on va la gent, porta gent.

–Quina incidència tenen les imatges que veiem a les xarxes socials?

–Tenen força impacte, així com també les connexions aèries. Companyies emergents com Qatar Airways o Emirates tenen unes tarifes molt competitives, permetent que baixin els preus i la gent viatgi més. Això obre més els continents. Són companyies fortes que fan molta publicitat.