Míriam Torra té 25 anys i, malgrat que va estudiar nutrició a França, el que més desitjava era tenir una vida relacionada amb el món de l’esport. Actualment és entrenadora de Crossfit, un dels esports que està més de moda, i també porta les gimnastes del Club Artística Serradells.



–Com es va iniciar en el món del Crossfit?

–Des de ben petita vaig començar amb la gimnàstica artística, devia tenir quatre o cinc anys i vaig fer-ne fins als 16 o 17. Vaig passar de fer molt esport a no fer res. Quan vaig marxar a estudiar, vaig intentar anar a algun gimnàs però no m’acabava d’agradar. Ara fa una mica més d’un any que una amiga em va assegurar que el Crossfit m’agradaria, i va ser provar-ho i enganxar-me.

–És un esport que s’ha posat molt de moda. Com el definiria?

–Crec que s’ha de provar per poder saber què és. No trobaria la manera d’explicar-ho. És un esport que trobo que és molt complet i no és monòton. Cada dia pots fer una cosa diferent i s’engloben molts àmbits: pots fer la part de metabòlic, de gimnàstica, una mica d’halterofília...

–Es guanya molta força i els músculs creixen molt. T’han fet mai algun comentari al respecte pel fet de ser dona?

–Crec que la gent té un concepte equivocat. Ara fa un any que en faig i el cos m’ha canviat. Estic més musculada i m’ha arribat algun comentari com «no facis més això perquè al final et posaràs com un tio» o veuen per la tele la dona més bona fent Crossfit i et diuen «et quedaràs així» o «això és un cos d’home». Sí que el cos et canvia però jo crec que t’has d’acceptar a tu mateixa i, si a tu t’agrada, que diguin el que vulguin.

–Quan vas començar a notar el canvi?

–Uns sis mesos, més o menys. D’un hivern a un altre he notat molts canvis. A l’estiu sí que és veritat que algun short em quedava una mica ajustat, però ara a l’hivern m’ha passat d’intentar posar-me un pantaló i no cabre-hi, ha crescut la cama. Amb les samarretes i tot, el mateix. Cal tenir en compte que fa un any que en faig, però entreno cada dia. Algú que s’apunti i vingui dos dies a la setmana no ho notarà tant.

–Tenen alguna similitud, el Crossfit i la gimnàstica artística?

–Una mica sí perquè el Crossfit té elements gimnàstics. Vaig notar que al principi no em costava tant perquè exercicis com caminar fent la vertical són habituals a la gimnàstica. Tot i això, ara per ara la part gimnàstica del Crossfit no és la que més m’agrada, m’atreu més l’halterofília.

–Què li aporta aquest esport?

–El que m’agrada és que es busca constantment l’alta intensitat. Quan acabes el wod [entrenament] sents molta satisfacció de dir, «ho he aconseguit». Crec que el Crossfit m’ha ajudat a guanyar confiança en mi mateixa, sempre he sigut molt insegura i, en ser un esport tan sacrificat, quan assoleixes els teus reptes et sents realitzada. El Crossfit et canvia per dins i per fora.