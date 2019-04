Mateu Bracque, de 17 anys, és una persona molt conscienciada sobre la importància de preservar el medi ambient. Tant és així que, juntament amb uns companys, van portar la iniciativa Fridays for Future a Andorra. El 22 de març més de 200 estudiants van fer una concentració a la plaça del Consell General demanant mesures per protegir el planeta. Bracque cursa primer de batxillerat al Lycée Comte de Foix.



–Com va sorgir la idea de portar Fridays for Future a Andorra?

–Jo estava mirant a la televisió francesa un programa on van convidar la Greta Thunberg [promotora de la iniciativa] i em va interessar molt el seu discurs, però tampoc li vaig donar molta importància. La Nerea Mourelo, que és una altra organitzadora, va exposar la vaga del 15-M [climàtica] i ens va interessar molt a tots. Aquell mateix vespre vaig obrir un grup de WhatsApp que teníem muntat i vaig demanar si secundaven la iniciativa i van dir que sí, de manera que vam seguir amb el projecte.

–Quines peticions fan?

–Tenim diverses propostes però bàsicament volem que es respecti més el medi ambient enfront de totes les altres polítiques. Per exemple, es podria modificar la Constitució de manera que les altres lleis que passin pel Consell General tinguin l’obligació de protegir el planeta o, si més no, de no anar-hi en contra.

–De fet, es van reunir amb L’A. Com va anar?

–Bé, ens van exposar el seu programa en relació al medi ambient i ens van demanar les nostres preocupacions i es van estudiar els punts que els vam proposar. Després també vam fer una reunió amb la ministra de Medi Ambient i també li vam entregar les nostres peticions. Ella ens va explicar el que havien fet des del Govern i els projectes que tenien previstos si surten elegits un altre cop.

–La rebuda del moviment ha estat bona.

–Nosaltres estem molt contents de l’impacte que ha tingut i esperem que no es quedi només en paraules sinó que s’actuï. Al final, les paraules són molt boniques però els actes són el que compten.

–La política li corre per les venes. Es veu d’aquí uns anys al Consell General traslladant aquestes peticions i duent-les a terme?

–Jo vull estudiar Ciències Polítiques a París, sempre m’ha interessat molt així que... potser sí. Però espero que hagin actuat abans perquè no podem esperar que nosaltres ens puguem implicar a la vida política.

–Quines accions més tenen pensades?

–Dilluns en vam fer una al Lycée. Ara ens serveixen els entrants en barquetes de plàstic, nosaltres hi estem en contra i ja els hem denunciat i demanat que ho canviïn. Mentre que no ho facin hem sol·licitat que ens posin un contenidor de plàstic per reciclar-ho però han dit que ja en parlarem. Després de dues setmanes sense solucions, hem posat una caixa on tots els alumnes han posat els pots de plàstic i nosaltres els hem anat a reciclar. A més, el primer cap de setmana de les vacances volem anar a la Comella a recollir deixalles.