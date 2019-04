Marina Fernández (Sant Julià de Lòria, 1996) és internacional absoluta amb Andorra i jugadora de l’AEM, equip que ha aconseguit l’ascens a la Primera Divisió B.

–Quina valoració ens podria fer d’aquest ascens?

–Vam aconseguir els punts necessaris per a l’ascens i amb l’empat a Son Sardina vam assolir la quarta plaça que ens dona l’ascens directe.

–És tot un èxit estar a una divisió com aquesta.

–La federació espanyola aposta per aquesta categoria i, per un equip petit com el nostre, és fantàstic. Som un equip referent a Catalunya i és un èxit de totes.

–Per a l’esport andorrà, que tant vostè com la Tere Morató estiguin jugant en una categoria d’aquesta mena, és molt important. Ho veu així?

–Sí, i serveix per obrir camí a les jugadores que vindran en un futur. A part de ser un èxit per a l’esport andorrà, volem que ho sigui per al femení.

–Quina història hi ha al darrere de la futbolista?

–Vaig començar amb tres anys al Sant Julià de futbol sala perquè m’agradava i m’ho passava bé amb els companys. Va ser com: «les noies també poden jugar a futbol». I es va convertir en la meva passió. Això va encadenar que quan vaig marxar fora per estudis, continués jugant.

–Com fitxa per un equip tan important?

–Érem vells coneguts i fa dos anys m’ho van proposar.

–Què li demana a la pròxima temporada?

–Aguantar la plaça. Vull els mateixos èxits perquè estic súper contenta tant amb els personals com amb els col·lectius. No sé a on pararé.

–També estudia.

–Sí, ADE a Lleida. És difícil compaginar-ho, s’ha de prendre amb calma perquè potser l’he d’aconseguir amb més anys. A poc a poc.

–Llavors, què li demana al futur?

–Acabar els estudis, que és una cosa important en el futbol, sobretot en el femení. Vull seguir somiant amb el futbol.

–Com el veu a Andorra?

–La Federació Andorrana de Futbol aposta molt per la base. I a les que estem fora, ens cuiden molt. Es poden fer grans coses amb el que estan fent.

–La selecció viu una bona situació.

–Som molt joves però moltes tendeixen a deixar la selecció quan surten del país pel temps i pel tema econòmic. Però l’hem de tirar endavant i crec que ens esperen coses molt boniques. Però hem de picar pedra.

–En l’àmbit global, al futbol femení també se li dona molta importància.

–Sí, es nota. El fet de crear una Primera B enforteix el futbol femení. Abans la Primera Divisió no era ni professional. A poc a poc s’aconseguiran coses molt guais.