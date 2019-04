Fa vuit anys la Sara Soares va decidir provar una manera diferent de viatjar i es va apuntar al Raid Solidari. L’experiència va ser tan profitosa que de seguida s’hi va vincular i ara n’és una de les organitzadores.



–Han arribat ja a la vuitena edició del Raid. És una iniciativa totalment consolidada?

–Jo crec que sí, l’exemple més clar és que aquest any i el passat hem estat a punt de no fer-lo i hem acabat organitzant-lo perquè la gent ens ha trucat.

–Quanta gent seran?

–Aquest any som 19 persones, però és que no hem fet publicitat. Abans, quan ho publicitàvem, havíem arribat a ser més de 40.

–Cadascú porta el seu propi cotxe o es pot venir sense tenir-ne?

–Els organitzadors tenim els nostres cotxes i qui no en té es pot apuntar i ve amb nosaltres. L’únic problema que tenim és que si tenim gaire material per repartir i la gent no té cotxe, se’ns fa difícil encabir tot el material.

–És un projecte que combina vacances i solidaritat, no?

–Sí, són unes vacances solidàries. Normalment el que fem és recollir material escolar i d’higiene o roba i aprofitem el viatge per portar-lo allà. I si aconseguim patrocinadors, també podem fer coses allà, algun cop hem posat plaques solars, hem fet pous o hem instal·lat bombes d’aigua.

–Està satisfeta de l’evolució de la iniciativa?

–Sí. El primer cop que hi vaig anar m’hi vaig apuntar perquè el meu home feia temps que volia anar al Marroc, però a mi no em feia gaire gràcia. Fins que vaig trobar aquesta opció i m’agradava saber que tot i que vas de vacances, també ajudes. Em va agradar tant la iniciativa que per això m’hi vaig involucrar. Jo no em penedeixo de fer-ho i m’agradaria continuar-ho molts anys més. De fet, ara ja fa quatre Nadals que anem allà de vacances per buscar rutes noves.

–Què és el que més destacaria de l’experiència?

–Per a mi, el fet d’anar al desert i veure les famílies d’allà. És molt diferent, són gent que no tenen res i t’obren les portes de casa seva. A més, el desert és emocionant. Seria una suma de tot: la cultura, el menjar... Fins avui no he trobat mai ningú que no digui que li ha agradat.

–El viatge és accessible per a famílies amb fills?

–Sí, és un viatge per a tothom, per a totes les edats. A més, allà tots semblen nens!

–I veient la realitat d’allà, deu ser una bona ocasió per transmetre valors diferents?

–És clar, els nens poden veure que allà és molt diferent, però que tot i no tenir res, són feliços. És més, aquí tot el dia estan amb el mòbil i l’iPod, en canvi quan estan al Marroc es passen els dies jugant els nens d’allà, amb la pilota, les dunes... i òbviament veuen una realitat diferent, que tot i no tenir res, són feliços.