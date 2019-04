En Josep Mas és el president de l’Associació Protectora dels Animals de Companyia d’Andorra, coneguda com a Laika. Davant la difusió de notícies relacionades amb la deficient situació dels gossos a les barraques del Rec de l’Obac ha demanat la paraula per donar una «resposta pública».

–Ahir publicàvem una notícia de les males condicions de vida dels gossos que hi ha a la zona del Rec de l’Obac. Què en sap vostè?

–Quan vas a un barracó d’aquests veus que l’animal té l’aigua putrefacta, que no tenen un espai mínim de mobilitat o que la majoria de gossos no estan identificats. Alguns tenen ferides, d’altres estan tot el dia lligats al coll amb una cadena de dos o tres metres i viuen en unes condicions infraanimals. A més el terra s’ha de poder netejar fàcilment, però al ser de sorra llavors es fa una capa dura d’orines i d’excrements. I això a la llarga porta malalties.

–I tampoc podrien haver-hi cadàvers com s’ha difós que succeeix...

–Ha de venir un veterinari al nucli zoològic, certificar les causes de la mort i emportar-se’l. I molts cadàvers els llencen allà al mig de la muntanya. Una altra noia l’altre dia em va dir que pel Rec del Solar va veure restes d’esquelets de gossos.

–A la xarxa circula aquest material audiovisual que descriu. En el seu cas ho ha pogut comprovar in situ?

–Sí, jo he anat a veure’ls, el que passa és que no m’he trobat a ningú. Sé que hi ha persones de protectores animals que han anat allà i han sigut intimidades pels propietaris dels gossos.

–Però estem parlant d’un lloc públic, no?

–Sí, és un camí de bosc. Simplement anaven caminant per apropar-se a veure com estaven els animals i van tenir la mala sort de trobar-se un dels propietaris dels gossos per amenaçar-los que no havien de passar per allà. És un tema greu.

–Sap si alguna d’aquestes persones han denunciat els fets?

–És que un dels problemes és que a vegades els propietaris dels gossos no són els mateixos que els amos dels terrenys. I llavors no troben mai al propietari perquè potser ve un cop a la setmana a veure com estan els gossos.

–I des del Departament d’Agricultura no s’ha fet cap inspecció?

–Sé que quan es va aprovar el reglament de nuclis zoològics era precisament per adequar aquests barracons. I degut a això el Govern ha anat a la zona de la Comella. Volien involucrar també al Comú d’Andorra la Vella però el comú ha dit que no és la seva competència, que és d’Agricultura.

–Però el reglament de nuclis zoològics ja fa quatre anys que és vigent...

–Ells mateixos ja diuen que per una manca de personal no s’ha pogut abastar tot el que s’hagués volgut. El Govern té l’estructura que té i no pot arribar a inspeccionar el centenar de nuclis zoològics que hi ha a Andorra. Es necessita temps i personal.

–Que hi hagi 100 no vol dir que tots estiguin incomplint el reglament de nuclis zoològics, oi?

–No, no. Potser 90 estan bé i hi ha 10 que estan malament.

–I localitzats que estiguin malament quants en teniu?

–És que a mi m’agradaria tenir aquesta informació. Sé que van fer un mapa cadastral dels nuclis zoològics però és un document governamental al qual no tinc accés jo.

–Perdó que torni a insistir, però segueixo sense entendre per què han hagut de passar quatre anys...

–És un dubte que jo també tinc. Des que va sortir la primera noticia fa quinze dies es va començar a fer la inspecció. Sé que han anat i m’han dit que hi havia dos gossos que estaven en deplorable estat i d’altres que estan més o menys bé.

–I des de Laika no podien haver alçat la veu abans?

–Jo personalment reconec que des de l’associació podríem haver fet més coses, però els nostres mitjans no ens ho permeten perquè no tenim localitzats tot els nuclis zoològics. A més jo sóc un privat, no soc una autoritat. Puc mirar-ho des de fora però no puc accedir-hi. Però estic d’acord que si ningú aixeca la veu estarem vint anys així en aquestes condicions. I també és veritat que hi ha certa por entre la gent que vol protegir els animals.

–Llavors ara estan a l’expectativa del resultat de la inspecció de Govern?

–En els pròxims dies el Govern farà una declaració perquè s’han posat mans a l’obra per solucionar aquests nuclis zoològics que estan en incompliment de la llei.

–I si té constància d’aquestes condicions no podria personar-se Laika com a acusació popular?

–És aquí on volia arribar. A mi la gent m’està dient que no estem fent res perquè creu que només ens fiquem amb gossos de privats a domicili però no als de la muntanya. I jo he de donar una resposta pública. Per això segons el que digui el Govern públicament doncs nosaltres farem una denúncia via penal a la Batllia dient que aquests nuclis zoològics estan incomplint la llei de tinença i protecció d’animals en un nivell de maltractament greu.

–I de què dependrà que acabeu posant aquesta denúncia?

–De que es notifiqui o no a la persona que ha de fer tots els canvis necessaris adequats al reglament de nuclis zoològics, és a dir, de salubritat, d’un mínim espai necessari, de cures veterinàries, etc.

–En cas que l’informe del Govern no sigui satisfactori per als seus interessos, contra qui es querellaria?

–En principi anem contra el propietari dels gossos i subsidiàriament contra els propietaris dels terrenys. Si poso persona desconeguda aquesta denúncia segurament quedarà arxivada.

–Ho faran extensible a altres zones?

–El problema és que ens hauríem de recórrer mitja zona muntanyosa d’Andorra. Algú ha de saber on estan instal·lats aquests llocs, jo no ho sé on són. Qui sap el que estan patint aquests gossos.