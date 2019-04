Judith Gibert (Alp, 1987) competeix en telemarc i és la fundadora i directora de l’escola Free Heel Pyrenees. El passat cap de setmana va guanyar la Trobada de Telemarc d’Andorra a Grandvalira i aquest cap de setmana disputarà la Copa nacional.

–Sempre li agrada competir a Andorra. Com va ser la victòria?

–Des de la Cerdanya intento afegir-me a tots els esdeveniments que es fan a Andorra amb els nois de l’escola. Va ser una bona carrera, en paral·lel. Va valdre la pena.

–D’on surt la seva afició al telemarc?

–He estat uns quants anys treballant fora, a Àustria i al Japó. Vaig veure que es feia molt de telemarc a tot arreu, de manera que em vaig titular a Nova Zelanda i vaig decidir tornar la temporada 2016-2017 per muntar una escola. Ara tinc 14 nens i la idea és promoure el telemarc a casa. Aquest any, volia portar nois a competir internacionalment i en aquest cas, em vaig emportar a l’Ian Rodríguez i a l’Ada Montoliu. Ho van fer súper bé, van entrar dins els objectius marcats.

–Quina és la seva relació amb Andorra?

–Telemarc pur perquè hi ha clubs que l’estan promovent. Fem caliu entre tots. Ens volem moure el màxim possible.

–El resultat de l’Ian Rodríguez li va emocionar molt.

–Va ser emoció a flor de pell durant tota la setmana que vam estar a Eslovènia. A mesura que van passar els dies, es van anar relaxant i, per tant, van millorar, perquè els primers dies estaven nerviosos.

–Quina és la situació del telemarc als Pirineus?

–Cada vegada ve més gent a fer-ne però a Andorra no acaba d’arrancar. El pare de l’Ian ho intenta tirar endavant però els clubs cada vegada tenen menys nens. Hi ha gent que té ganes de fer coses. Competir s’està deixant pels joves i els necessitem.

–Què s’ha de fer per potenciar-lo?

–El meu objectiu són els nens. A la Cerdanya ho promoc als col·legis i als que fan la setmana blanca, els presento la de telemarc. Els dono una oportunitat de triar la modalitat i fer que s’ho passin bé, si ho aconseguim, ja els tenim.

–Què s’ha de tenir per destacar en telemarc?

–Actitud, ganes i alegria.

–Què desitja de cara al futur d’aquest esport?

–Començar l’escola ha estat un repte i per tant, com més gent en faci, millor. Vull tornar a treure el telemarc a la llum, ja que no deixa de ser el pare de l’esquí modern. El primer que hi va haver el món de la neu va ser aquest esport però es va quedar destinat a Noruega. Estic movent moltes coses i m’agradaria que això tingui un futur, que tinguem un equip nacional i que les federacions ens escoltin, que es vegi més telemarc per les pistes. Pel que fa a les federacions, de moment, el telemarc queda en quart pla, l’alpí, el surf de neu i el fons passen per davant.