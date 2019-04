El cap de llista del Partit Socialdemòcrata Pere López (PS) fa un balanç «molt positiu» de les eleccions del passat 7 d’abril i posa de relleu que aquests comicis es podrien haver decantat d’una banda o altra a les parròquies perquè han estat «molt igualats».

–Ha passat una setmana de les eleccions i fins ara el PS s’ha mantingut hermètic a l’hora de fer valoracions. Quin balanç en fan?

–Divendres vam fer reunió del Comitè Directiu i va servir per fer un balanç molt positiu quant a la llista nacional. L’escenari en el qual ens trobem ara, de cinc consellers, no només és un increment molt notable respecte els tres que teníem fins ara, sinó que a més és l’escenari més optimista en el que ens podíem situar tenint en compte que hi havia set candidatures nacionals a repartir entre 14 consellers. A més, hem incrementat el percentatge de vot en més de set punts respecte al 2015. Globalment el partit passa de tres a set consellers després d’una etapa molt dura al Consell General on hem estat al grup mixt amb una reducció de recursos i temps de paraula molt important. Ara som el segon grup polític al Consell General amb set membres i una capacitat de feina major.

–Era el millor escenari que preveien tenint en compte que també havien reconegut durant la campanya que palpaven un escenari com el del 2009?

–Jo continuo reivindicant que l’escenari del 2009 ha planejat al llarg d’aquesta legislatura. Realment hi ha una voluntat de canvi important al país i en bona part el PS l’ha recollit de molts ciutadans. I quant a les expectatives electorals la nit electoral va demostrar que hi ha hagut quatre parròquies que han estat depenent de molt pocs vots i al final dos han caigut d’una banda i uns altres dos de l’altra, però qualsevol escenari de tres a un o de quatre a zero s’hauria pogut produir. Més enllà de l’emoció, la conclusió és que aquest sistema premia molt al guanyador i penalitza moltíssim un partit que finalment està a una vintena de vots i que no arriba a ser ni un 1% en percentatge de vot.

«Guanyar a Andorra la Vella i a Escaldes-Engordany valida per si sola l’aposta de d’Acord a les llistes parroquials»

–I quin balanç fan a nivell territorial?

–Fem un anàlisi separat amb d’Acord perquè han estat com dues campanyes molt diferenciades entre si. El fet d’haver guanyat a Andorra la Vella i a Escaldes-Engordany valida per si sol l’aposta. Finalment un dels objectius perseguits era portar més pluralitat al Consell General, que fos més representatiu del vot a la llista nacional i que DA no tingués majoria absoluta. El que és cert també és que ens hagués agradat molt haver guanyat tant a Encamp com a Ordino.

–Quant els ha perjudicat la presència d’SDP per no endur-se més parròquies?

–És difícil d’avaluar l’efecte que pugui tenir perquè a parròquies on hi havia llista d’SDP hem guanyat. El que és cert és que la força del vot nacional s’ha traspassat en molts casos cap a les parròquies.

«Pensàvem que amb el nombre de vots a Encamp podríem guanyar la parròquia però ens han sorprès els resultats de DA»

–Com s’explica que a una parròquia com Encamp hagi sumat més PS i l’A a la llista nacional que d’Acord a la llista territorial?

–Aquest era una escenari que havíem contemplat. Les sumes no són perfectes i hi ha molts components a les dues llistes, com poden ser els candidats. Sabíem que les sumes no eren matemàtiques, però que el nostre resultat a Encamp era l’esperat i la xifra de vots que ha obtingut DA ens ha sorprès perquè està per sobre de les expectatives que teníem. Pensàvem que amb el nombre de vots que s’ha assolit també seria possible guanyar la parròquia d’Encamp. En qualsevol cas, han estat unes eleccions molt igualades i ha mobilitzat electors d’ambdues bandes. I aquest és un dels motius pel qual hi ha hagut un lleuger increment de la participació respecte a les anteriors generals però encara més respecte a les comunals.

–Precisament amb mirada a les comunals, pot arribar a tenir recorregut d’Acord?

–Bé, de moment el treball no s’atura i hem convocat un Congrés pel 15 de juny per veure quina és l’estratègia a seguir per aquestes eleccions comunals. Durant aquests dos mesos haurem de veure com s’afronta el treball i en quina estratègia s’encara les eleccions.