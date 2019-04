«La roba de segona mà és moda sostenible»

Gairebé 8.000 seguidors a Instagram consagaren la Katya Muir (Ucraïna, 15 d’agost de 1980) com una de les influencers de moda més importants del Principat. El mes que ve –del 10 al 12 de maig– posarà part del seu armari a la venda en l’edició de primavera d’enguany del Vide Dresssing de la Massana.

–Com s’autodefineix? Vostè és bloguera, instagramer, influencer?

–Jo sóc estilista i personal shopper, a més de fashion blogger. Fa anys vaig decidir obrir el meu propi blog de moda i allà mostro tots els meus coneixements i explico les tendències actuals i tot el que m’inspira.

–Però a què es dedica exactament?

–Vaig entrar al món de la moda quan era molt jove, treballant com a model. Després que naixés el meu primer fill vaig decidir marxar a Londres a estudiar estilisme, per mantenir-me allunyada de les passarel·les però no de la moda, i actualment assessoro la gent que vol comprar roba o canviar el seu estil de vestir.

–Està tan instal·lada a Andorra que participa en actes de parròquia, com el Vide Dressing.

–Fa dos anys que visc a Andorra i quasi el 70% dels meus dels clients viuen aquí. Estic molt contenta, perquè a més se m’han ofert altres oportunitats com escriure en una revista de moda nacional. Professionalment em sento molt realitzada a Andorra.

–Per què va decidir participar en el Vide Dressing de la Massana?

–Perquè tinc molta, moltíssima, roba que ja no em poso. Són peces de marca i de qualitat i em sap greu llençar-les. Una amiga em va recomanar vendre-les al Vide Dressing i em va semblar una bona idea. És la primera vegada que participo en un mercat així.

–A què destinarà els beneficis que obtingui?

–Donaré tot el que guanyi a Laika, perquè fa poc vaig adoptar uns gats que estaven allà i crec que els seus voluntaris fan una gran tasca. Aquesta és la meva petita aportació.

–Quin tipus de roba vendrà?

–Hi haurà peces de totes les estacions: gavardines, vestits de festa, sabates...



–I vostè compra de segona mà?

–Sí. Viatjo amb molta freqüència a Londres i m’encanta comprar a Notting Hill. Com a estilista i personal shopper, intento fomentar un shopping responsable i sostenible i sóc partidària de la roba de luxe, però vintage. És genial donar una segona vida a la roba i, a més, és quelcom que s’ha fet sempre. Tots els germans petits han utilitzat peces dels seus germans grans.

–Considera que la gent encara recela d’aquest tipus de mercats?

–Hi ha tota mena d’opinions. Fins i tot hi ha qui creu que és poc ètic comprar roba de segona mà, mentre que altres ho consideren una loteria i sempre van «a veure què troben». Però jo insisteixo: els mercats de segona mà no només ofereixen rèdit econòmic, sinó també mediambiental. Comprar roba de segona mà, a més de comprar peces quasi úniques, és comprar moda sostenible.