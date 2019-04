–A nivell de representació, La Bella y la Bestia és una obra difícil? –Sí. Els objectes i la Bestia són difícils de representar. La Bella tampoc és senzilla, perquè és un dels personatges de Disney que més evoluciona al llarg de l’obra. A més, cal adequar cada tipus de persona a l’objecte que representa i això també és feina. Que una persona faci de canelobre no és tan fàcil! Però, insisteixo, tenim un gran equip d’interpretació al darrere.

–Sembla que últimament està molt de moda versionar els clàssics de Disney. –Sí, però nosaltres ja fa dos anys que estem de gira amb La Bella y la Bestia. Totes les obres de Disney han estat vistes per moltes generacions i això fa que sigui una aposta segura a l’hora de representar-les. Tant pares com nens coneixen La Bella y la Bestia i així és molt més fàcil arribar als sentiments de tota la família.

–Com serà l’espectacle de dissabte? –Serà un espectacle molt complet. Nosaltres som una companyia mitjana i no podem oferir el contingut de les grans produccions, però tot i així crec que el resultat és molt bo. Tenim tots els requisits d’un musical, especialment les veus en directe, i un vestuari molt professional. L’obra és en castellà.

–Què van oferir aquella primera vegada? –Vam portar un altre musical, La reina de las nieves, per això estem convençuts que La Bella y la Bestia funcionarà igual.

–Com s’organitza el càsting? –Els personatges principals són representats per actors individuals que només s’encarreguen d’aquell personatge concret. En canvi, els actors secundaris també fan de cor a la resta d’escenes i en el resultat final sembla que hi hagi més actors dels reals, perquè es canvien de vestuari constantment. Són quasi irreconeixibles.

D’Algesires i Màlaga a Andorra. La companyia andalusa Nooma Producciones arriba al Principat per oferir un musical clàssic, però inèdit al país: La Bella y la Bestia. Serà aquest dissabte, 27 d’abril, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i encara queden entrades disponibles. –Qui forma Nooma Producciones? –Nooma Producciones som una companyia de teatre formada per 12 actors i actrius, dos directors i un equip tècnic. Fa sis anys que donem voltes arreu d’Espanya amb diferents espectacles i actualment estem amb l’obra de La Bella y la Bestia.

Per Victoria Gómez

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació