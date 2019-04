Com a tutora dels alumnes de 3r d’ESO de l’Institut la Valira de la Seu d’Urgell, la Teresa Planavila els ha ajudat a tirar endavant un projecte per treballar els estereotips de gènere als contes tradicionals. El resultat ha estat una samarreta amb el lema Hi havia una vegada una princesa que es va salvar sola. Canvia la història que van començar a vendre ahir i que els servirà per finançar el viatge de final de curs.



–Com sorgeix la idea de fer les samarretes?

–La idea va sorgir del projecte Delegats 3D que hem treballat a tutoria. Vam treballar els estereotips de gènere als contes tradicionals i se’ns va acudir de fer les samarretes amb la frase Hi havia una vegada una princesa que es va salvar sola per poder fer diners per al viatge. Els alumnes van fer el disseny i a la màniga vam afegir la frase Canvia la història perquè considerem que hem d’anar canviant, que ni prínceps ni princeses necessiten ningú que els salvi.

–Han trobat moltes sorpreses quan han començat a analitzar els contes?

–I tant! D’una col·lecció de 50 llibres de contes tradicionals et quedes amb 10. Quan comences a treure, t’adones que la nostra societat, encara avui, el tema dels estereotips està molt marcat.

–Els alumnes se n’adonen ràpid o encara hi ha conductes o situacions que costen de veure perquè les tenim interioritzades com a normals?

–Ells se n’adonen molt ràpid, jo percebo un canvi. És una generació que perceben el món d’una altra manera. Mica en mica, encara hi ha molta feina per fer, però estan molt conscienciats.

–L’entorn, a casa i a l’escola, també es fa un treball que va donant fruits.

–Sí, sí. Ells mateixos veuen que hi ha d’haver igualtat i respecte cap a la diversitat i les diferents maneres de fer.

–Així i tot, fa falta trencar molts estereotips?

–Sí, falta moltíssim! El nostre és un petit treball de conscienciació, però cal treure el treball al carrer. D’aquí també una mica el tema de la samarreta. I a l’hora de comprar la samarreta, vam voler estant atents de com reaccionaven nois i noies, però tots l’han comprat i la porten.

–Va ser fàcil posar-se d’acord amb el lema?

–És una qüestió que es va treballar en comissió, va sortir la proposta, es va presentar a la resta i a tothom li va semblar bé. Ens ha semblat un tema molt actual i que per mala sort encara cal continuar picant pedra.

–I amb els contes tradicionals què fem? Deixem d’explicar-los? Els canviem?

–Jo penso que el conte en si no s’ha d’erradicar, però s’ha de saber contextualitzar i actualitzar. Al seu moment tenien sentit però per sort hi ha hagut un avenç. Ara no tindria cabuda escriure un conte amb aquesta temàtica, que és el que ha fet el món Disney fins fa poc, però fins i tot ells han canviat i han actualitzat les pel·lícules per fer-les més igualitàries.