La Sílvia Moral treballa a The Quilt Corner, una botiga focalitzada al patchwork i a la costura que ofereix un ampli ventall de peces tèxtils que neixen de tasques manuals.

–En què consisteix The Quilt Corner?

–Al principi era una botiga principalment destinada per fer vànoves i edredons. Aleshores el projecte va evolucionar a tres fases: la primera és una part més de merceria, després hi ha una part que és per fer classes de patchwork i finalment tinc una secció que és amb una màquina de long-arm que serveix per encoixinar els quilts.

–Com d’important és encoixinar els quilts?

–És una màquina industrial que serveix per ajuntar tres capes per donar relleu. L’encoixinat és absolutament imprescindible per fer un quilt perquè si no encoixines un cuir és com si tinguessis un llençol, una roba llisa sense cap mena de vida. Un cop el tens encoixinat li pots donar un repunt amb molts dibuixos per realçar-ho. I aquest és un servei exclusiu de la meva botiga.

–Perdó, però què és el patchwork?

–És la creació de diferents cuirs unint trossets de roba. Inicialment van ser els amish qui ho van crear per aprofitar pedaços de roba vella i tapar-se del fred. De fet durant la Guerra Civil americana els hi servia també com a mitjà de comunicació perquè segons els colors que utilitzaven volien dir una cosa o una altre. És a dir, té molta història, no només és cosir i ajuntar-nos per fer dibuixos.

–En feu formació d’això?

–Sí, fem cursos de formació perquè la gent aprengui a cosir. Fem bosses, coixins, necessers... ara mateix hi una indústria molt potent al darrere i en realitat podem fer veritables meravelles amb milers de teixits.

–És difícil cosir quilts?

–No, però has de tenir molta paciència. Al final acabes posant en pràctica moltes habilitats i evadeixes molt la ment. En lloc d’estar pensant d’allò que et preocupa estàs només pendent del teu projecte.

–Això imagino que requereix molta traça...

–Sí, però també tenim cursos per nens a partir de vuit anys que comencen a cosir a màquina. No és una cosa absolutament impossible.

–Els cursos també contribueixen a recuperar una tradició que es pugui estar perdent?

–No et pensis, fa uns anys cosir sí era una cosa que s’estava perdent, però actualment és una activitat que està molt a l’alça perquè tu mateix crees els teus objectes al teu gust i a la teva mida. Penso que el que més crida l’atenció és que t’ho passes bé i després descobreix que amb les seves pròpies mans pot arribar a crear coses veritablement boniques.

–S’aconsegueix trencar els estereotips que això és només una activitat per senyores?

–Potser es perden una mica amb els nens, perquè no tenen cap vergonya ni por. Però, tot i que existeixen grans dissenyadors, és cert que a mesura que avancen les edats només hi ha dones que practiquen això a les classes.