Nil Tomé (Sant Julià de Lòria, 2000) és jugador del VPC Andorra, equip que ha assolit pujar a Honor aquesta temporada. Després d’anys a la base, ha debutat aquesta campanya amb l’equip sènior.

–Deuen estar molt satisfets per haver assolit l’ascens.

–És un objectiu que perseguíem des que vam entrar. Sempre he volgut aconseguir l’ascens amb el VPC i per sort, ho hem fet aquest any.

–Aquest any ha debutat.

–Sí. Ha estat el primer any que he pogut jugar amb els grans.

–Com s’ha sentit?

–Des del primer moment, ja em van tractar molt bé. Em vaig integrar bé i a partir d’aquí, m’he sentit molt còmode.

–Què ha aportat?

–Tot el que podia. El meu punt fort és en l’àmbit defensiu però ho he intentat entrenar tot.

–Com se senten per no haver-se emportat la final de la fase d’ascens?

–Un cop ja estàvem als play-off guanyant, buscàvem el trofeu. Però no va poder ser perquè vam jugar un mal partit. Em quedo amb la gran temporada que hem fet, això és el que és l’important.

–I ara què toca?

–Seguir treballant i com a mínim, mantenir-se a la categoria. També hem de fer un equip millor i anar pujant.

–L’any que ve voldrà seguint aportant qualitat a l’equip.

–Sí. Però estic en una situació complicada. Estudio a França, Ciències de l’Esport, i m’agradaria entrar en un equip d’allí amb un nivell més alt per poder entrenar. Aquest any no he pogut entre setmana perquè estava estudiant i només podia fer-ho els divendres. Vull estar amb dos equips a la vegada i si puc, ajudar el màxim que pugui al VPC.

–Com es compagina el rugbi amb els estudis?

–Tinc la sort d’estudiar en el món de l’esport i té una relació directa. El problema és no haver pogut entrenar entre setmana però he buscat gimnasos per poder-me mantenir.

–Això el deu haver penalitzat.

–Sí, he notat una baixa en l’aspecte tècnic comparat amb els altres anys que estava al club. Es nota quan no hi ets perquè els divendres, a vegades, estàs perdut i no estàs al mateix nivell que els altres. I l’has d’aconseguir, perquè si no, no jugues.

–Què li demana al futur doncs?

–Tenir una doble llicència i quan no pugui jugar a França, fer-ho amb el VPC. Es pot jugar amb dos equips. Vull aprendre més.

–I a més llarg termini?

–Dependrà de si em puc quedar jugant a França.