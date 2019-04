Des de Barcelona, Jordi Carrillo (Tarragona, 1975) va arribar al Principat com un economista més, però la creació de l’Escola Internacional d’Hostaleria i Gestió Turística Vatel a Encamp el va fer involucrar-se en un projecte del qual ja n’és una peça clau.



–Vostè és professor a Vatel, la millor escola d’hostaleria, diuen.

–A nivell internacional és considerada una de les millors des de fa molts anys i precisament aquests darrers dies va ser guardonada com la millor escola d’hostaleria d’Orient Mitjà.

–Vostè és català. Per què va decidir venir a Andorra a donar classes?

–Bé, el cert és que vaig venir a treballar a la banca, però quan vaig conèixer el projecte de Vatel em vaig sentir molt atret i em vaig oferir a donar classes. A més de ser economista, faig diversos cursos de formació i em va semblar interessant participar en aquest projecte com a professor de gestió econòmica.

–Quina és la seva missió dins de Vatel?

–Faig classes de gestió econòmica i d’economia. És a dir, intento ensenyar com aconseguir una bona gestió dins el món de la restauració.

–Dues assignatures de pes.

–Sí. Potser no tenen gaire rellevància l’hora de saber com tractar un client hoteler o d’un restaurant, però una bona gestió de l’empresa és fonamental.

–Per què creu que un país com Andorra ha de tenir una bona escola d’hostaleria?

–En primer lloc, és molt important que Andorra tingui escoles i universitats de prestigi perquè això, sens dubte, millora l’educació global del país. Després, i en el nostre cas, és important que l’escola d’hoteleria sigui de prestigi internacional perquè permet fer intercanvis amb països d’arreu del món. I per últim, és importantíssim que Andorra tingui una escola d’hoteleria i restauració perquè aquestes són les bases del país.

–L’arribada de turistes al país creix cada any. Quins reptes de futur es plantegen?

–A Andorra, com en tants altres països, el turisme té un pes enorme, de manera que hi ha una competència mundial i el repte no es basa tant a aconseguir la major massa de visitants –que també– sinó que s’ha de millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen.

–Però com s’aconsegueix la qualitat en el turisme?

–Competint contra països que ja tenen la qualitat que tu vols. Bàsicament es tracta de millorar constantment les instal·lacions del país perquè aquestes siguin de primer nivell i tenint el màxim coneixement d’idiomes possible. A més, mai s’ha de deixar d’innovar i forma el personal.

–I tot això amb un turisme sostenible, no?

–Exacte. La sostenibilitat és un problema i una preocupació global que ha passat a l’agenda política però que totes les persones n’han de ser conscients.