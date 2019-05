L’artista Esther Armengol és professora de l’Escola d’Art de Sant Julià i, malgrat haver estat molts anys sense exposar, durant aquest mes de maig mostra la seva obra Immersió a La Peixera. Precisament a través d’un procés d’immersió ha creat una instal·lació amb diferents elements inspirats en la natura però que constitueixen un tot i transmeten la sensació de fluïdesa i espiritualitat.

–En què consisteix Immersió?

–El tema és l’aigua, un element molt relacionat amb la natura i que sempre ha estat dins de la meva temàtica artística.

–En què s’ha inspirat?

–He anat construint l’obra de forma molt intuïtiva, però més enllà de l’aigua he integrat molts altres elements petits que m’han ajudat a constituir un tot.

–Què s’hi pot identificar?

–Per exemple, he construït un mòbil amb unes fletxes, que té molta relació amb el moviment de l’aigua, siguin els corrents marítims o, vinculant-ho més amb Andorra, d’un riu o un llac. I també he creat una espiral que està al terra i es pot assimilar amb un remolí d’aigua.

–Com va distribuir-ho a La Peixera?

–Vaig crear l’obra pensant en l’espai. De fet, La Peixera em va inspirar per trobar el tema perquè mentre muntava la instal·lació anava sentint el soroll del riu i abans allà hi havia hagut l’antic museu de l’aigua, per tant, existia una relació intrínseca.

–Quines tècniques i materials ha utilitzat?

–Tot és ceràmica i gravat, però he treballat sobretot amb porcellana perquè m’agrada molt la seva fragilitat, resistència i sonoritat. I els colors són una relació de blaus i terres.

–Transmet un missatge concret o vol donar peu a la interpretació?

–Al final, és una immersió. Jo no vaig fer l’obra per poder-la explicar, sinó perquè la gent la mirés. I quan estàs immergit en alguna cosa, deixes que tot vagi fluint i no racionalitzes massa.

–Quant de temps va dedicar-hi?

–M’ho van proposar fa un any i jo vaig plantejar-m’ho com una fita perquè em venia molt de gust fer-ho. De tota manera, com que seguia treballant, havia d’anar esgarrapant hores per trobar les idees i anar-les desenvolupant, tant a casa com a la feina.

–Què farà de l’obra després de l’exposició?

–Hi ha peces que ja estan col·locades. Les altres suposo que les desmuntaré i les portaré a casa perquè potser em serveixen per a alguna altra creació més endavant. Tot i així, estic oberta a muntar aquesta exposició en algun altre lloc, però de moment no he rebut cap proposta.

–Com valora el nivell d’activitat artística al Principat?

–Andorra és un terreny difícil; han tancat moltes galeries i ens trobem en un període en què l’art no es valora tant, però espais com La Peixera estan molt bé i jo els dono tot el meu suport perquè són un raconet on els artistes podem expressar-nos.