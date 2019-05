Aquest cap de setmana arrenca el Vide Dressing de la Massana i la blogger Eva Garcia – @lovelyandorra– (Sant Sebastià, 1974) s’hi estrena per primera vegada. Part dels beneficis que obtingui, aniran destinats a una ONG del país.



–Per què el seu nom a les xarxes socials és Lovely Andorra?

–Vaig fer el projecte de final de màster sobre Andorra perquè era un país que no coneixia i volia saber d’ell. Vaig començar un blog parlant d’Andorra i totes les coses que s’hi feien però un cop vaig presentar el projecte, el vaig deixar aparcart Al cap d’un temps, quan estava de baixa per maternitat, ho vaig reprendre. Ara ja tinc el passaport andorrà, eh!

–I el blog s’ha convertit en el seu estil de vida?

–Sí, sóc project manager en una empresa aquí a Andorra i el blog i les xarxes socials són el meu hobby. També sóc personal shopper i ajudo i assessoro la gent a l’hora de comprar.

–És la primera vegada que participa en el Vide Dressing de la Massana?

–Sí, n’havia sentit molt a parlar, però no trobava temps per organitzar el meu armari i separar les peces. Fins ara, que ha arribat el moment. De fet, és la primera vegada que venc la meva roba.

–Tots tendim a guardar molta roba perquè ens fa pena llençar-la, oi?

–Exacte. Som humans i sempre ens fa pena desfer-nos de les coses, encara que sàpiguem que no les tornarem a fer servir. Però si li dones a algú, sembla que li estiguis donant una altra oportunitat.

–Què hi podrem trobar a la seva parada?

–Peces de roba amb l’etiqueta posada o que només m’he posat una vegada. Tota la roba que hi haurà serà roba que he comprat amb molt de carinyo per a alguna ocasió especial. Hi haurà peces per al dia a dia, per fer esport, per anar a treballar, per anar a una festa... De tot!

–Vostè mai ha venut la seva roba, però sí que n’ha comprat.

–Sí, moltíssima. A Andorra i Espanya la roba de segona mà té un concepte pejoratiu, però no és cert perquè abans s’han de complir una sèrie de requisits. No tot s’hi val. La roba ha d’estar neta i en bones condicions.

–És a dir, roba de segona mà no són draps vells.

–No. És roba que si no sàpiguessis que ha tingut un ús previ, la compraries sense dubtes. Quan vaig a botigues de segona mà a Londres o a Barcelona, vaig a establiments especialitzats on sé que trobare coses de qualitat.

–Per què creu que és important que la gent participi al Vide Dressing?

–Perquè allà hi podran trobar roba que normalment no estaria al seu abast. Peces úniques que, pel motiu que sigui, ja estan esgotades. I a més a un peu reduït. És una oportunitat.