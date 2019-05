Experta en cal·ligrafia japonesa shodo, Catalina Higuera (Barcelona, 1967) arriba al Principat per instaurar un dels tallers més originals de l’Andoflora, que tot just arrenca avui per guarnir de flors i plantes la Massana durant tot el cap de setmana.



–És la primera vegada que participa a l’Andoflora?

–Sí. Des del Comú de la Massana em van trobar i em van demanar preparar quelcom original per introduir la gent a la cultura japonesa d’una manera lúdica, no acadèmica. Entre totes les idees que vaig proposar, vam creure que un taller de cal·ligrafia era l’opció més interactiva i finalment el taller serà dissabte a les 18.00 hores a Les Fontetes.

–Quina relació hi ha entre l’art floral i el shodo?

–L’essència, perquè les dues coses són el que al Japó s’anomena el camí del zen. És a dir, les maneres de practicar l’actitud zen mitjançant pràctiques artístiques.

–El shodo també té uns components filosòfic i religiós, oi?

–És clar, des que es va importar la simbologia des de la Xina, les pregaries sempre s’han transmès de manera escrita i els monjos budistes escrivien pergamins sagrats pels resos. En referència a la pràctica de filosofia zen, la tinta i el pinzell equivalen a l’espasa del samurai.

–La tinta també és important a Occident.

–Sí. La tinta en si mateixa té una gran essència. Per exemple, els psicòlegs moltes vegades utilitzen cartolines amb un gargot de tinta per saber què veu o què interpreta el seu pacient. Ja sé que és un objecte inanimat, però el seu comportament és molt peculiar a l’hora aplicar-lo.

–Quins són els orígens del shodo?

–La simbologia va ser importada des de la Xina, però l’escriptura japonesa ha evolucionat i actualment té tres variants diferents. Imagineu que antiga és la tinta que la van inventar els xinesos fa més de 3.000 anys perquè tenien la necessitat de comunicar-se i expressar-se.

–Quin material es necessita pel seu curs a l’Andoflora?

–Jo aportaré paper, tinta i un pinzell. Això és el més bàsic, però la cal·ligrafia shodo està envoltada d’una sèrie d’eines, com el filtre per evitar que la tinta traspassi el paper o els pesos, perquè el paper no es mogui.

–Per què és tan important l’ordre de les traçades i les pinzellades?

–Perquè tots els símbols representen conceptes i les seves traçades tenen un significat o un altre. Hi ha traçades molt similars i quan escrius depresa, si no segueixes l’ordre establert, una traçada es pot ajuntar amb una altra i resultar initel·ligible o, el que és pitjor, dir una cosa diferent de la que tu vols.

–El shodo encara es practica al Japó o, simplement, està de moda a Occident?

–Està molt de moda a Occident, però els nens japonesos ho estudien a l’escola perquè no només és fer dibuixets. Es tracta de concentració, paciència i d’aprendre l’idioma.