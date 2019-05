Richard Imbernón torna a l’FC Andorra com a coordinador de la base, liderant una de les parts més importants del projecte de Gerard Piqué.

–Què significa poder tornar a l’FC Andorra?

–Aquí a Andorra hi ha molts equips i he pogut ser partícip en molts, però l’FC Andorra és l’equip del país i per a mi, és especial, perquè el porto al cor. Ara s’han ajuntat dues coses perquè jo vaig començar amb els entrenaments del futbol base, que és la meva gran passió. M’han ofert el projecte de crear la base i estic extremadament feliç.

–Fa un any, quan li vaig fer la mateixa pregunta, s’hauria imaginat la situació en la qual estem ara?

–Per a res. Tots sabíem que la situació econòmica del club era pèssima i que patia per sobreviure. Sempre teníem la il·lusió que algú volgués ajudar al club, però mai ens hauríem imaginat que seria un grup inversor com Kosmos i que proposarien aquest projecte tan maco.

–Tornar al club és un acte de justícia?

–Ja vaig dir públicament que la directiva que hi havia en aquell moment no va fer bé les coses. Aquesta encara hi és, jo els ho vaig dir, ells m’ho van reconèixer, em van donar una explicació del perquè havia succeït així i jo la vaig entendre, però no la vaig acceptar perquè crec que les coses es podrien haver fet d’una altra manera. Però Jaume Nogués es va voler reunir amb mi abans de destituir-me per fer-me entendre que no era personal. En aquell moment ja em va dir que tenien un projecte de futbol base i que voldrien comptar amb mi. Quatre mesos després, m’ho van proposar i vaig veure que era una gent amb paraula, amb moltes ganes de treballar pel futbol del país.

–Com serà el projecte?

–Crear aquesta nova estructura implica crear un equip infantil, dirigit per Juanfer Laín i que competirà a la Segona Divisió, crear un equip cadet, dirigit per Josep Joan Linares i que també competirà a Segona, recuperar el juvenil que avui en dia gestiona la Federació Andorrana de Futbol i que dirigiré jo, i crear un equip amateur, que evidentment competirà a la Quarta Divisió Catalana i que estarà dirigit per Carlos Sánchez.

Richard Imbernon: «Hem de pujar a Segona Catalana i reduir distàncies amb el primer equip tan aviat com es pugui»

–Quina és la seva funció a l’FC Andorra?

–Buscar entrenadors i coordinar tot el que és la metodologia de treball, assistir als tècnics i intentar acompanyar-los en la seva tasca. La feina que estem fent ara és crear una llista de jugadors que pensem que són interessants per al projecte. Un cop els tinguem, ens posarem en contacte amb els clubs, els explicarem la nostra intenció i amb el seu vistiplau, ens posarem en contacte amb les famílies.

–Això afectarà les bases d’aquí.

–Totalment. I això em preocupa perquè hi ha un nivell de futbol base molt alt. Crear un equip que competeixi a baix implica treure jugadors de la lliga andorrana. Però s’ha de ser prudent.

–Quarta Catalana és una categoria molt baixa.

–L’amateur estarà en una categoria molt complicada. Hem de fer un equip amb gent jove i amb l’objectiu de pujar. Hem d’estar una temporada a Quarta Catalana i una altra a Tercera. Hem de pujar a Segona Catalana com més aviat millor. Les distàncies amb el primer equip s’han de reduir tan aviat com es pugui.

–Què passarà amb el Juvenil A?

–Tant des del club com des de la federació volem que hi hagi una bona entesa. L’any que ve, l’FC Andorra serà un equip i l’ENFAF, un altre. Avui en dia estan afiliats però l’any vinent, aquesta afiliació acaba. Seran dues llicències diferents.

–Què espera amb el projecte?

–A curt termini, vull fer equips competitius i a llarg termini, que els jugadors que surtin del futbol base puguin formar part del primer equip. Però durant tota l’etapa la meva intenció serà sempre formar persones i jugadors, i en cap cas, es prioritzarà el resultat abans que la formació.

–Si l’Andorra juga la Champions, com serà la base?

–Imagino un paisatge ideal. Necessitem temps i una estructura de base que vagi creixent. Hi ha d’haver almenys dues línies per categoria i que s’arribi al prebenjamí.

Richard Imbernón: «Podré formar part d’una estructura que ens permetrà treballar bé, amb condicions molt bones»

–I aquest Andorra tindrà jugadors andorrans?

–El club té un projecte de base però ara per ara, l’estructura no existeix. La realitat és que si se segueix pujant de categoria, és molt difícil que es pugui mantenir només amb jugadors andorrans. A mitjà i llarg termini, el primer equip ha de poder comptar amb jugadors del país. La intenció real de la junta directiva actual és aquesta.

–Quina valoració en fa de l’etapa a l’Inter?

–Li estic molt agraït perquè s’ha creat un molt bon ambient i una consciència de formació.

–Seguirà al campus Marc Bernaus?

–Sí, per a mi és la millor setmana de l’any. M’ho passo tan bé que ho seguiré fent fins que em mori.

–Està satisfet de formar part d’un projecte tan mediàtic?

–Sí, no t’ho negaré. Però ser mediàtic és el de menys. Podré formar part d’una estructura que ens permetrà treballar bé. Qualsevol entrenador que llegeixi aquestes declaracions ho entendrà perquè quan ets entrenador de futbol base, t’has de barallar per aconseguir camps, has de portar les pilotes al cotxe i has d’entrenar a hores que són incompatibles amb els nens... Aquestes coses, en aquest projecte, es quedaran a un costat. Tindrem un lloc on deixar el material i on em podré reunir amb els entrenadors i formar-los. Les condicions per poder treballar seran molt bones.