L’FC Andorra de Gerard Piqué està a punt d’assolir l’ascens a la Tercera Divisió, el primer pas per arribar al professionalisme. Ludovic Clemente, capità de l’equip, és un dels jugadors que ho ha aconseguit, tenint un paper molt important dins de la plantilla.

–A punt, per l’ascens, no?

–Sí, estem allà, a un punt del Manresa. Però rebem al Viladecans, un equip que es juga entrar a la promoció. Estem a no res de pujar.

–Deu estar molt satisfet, sobretot amb el paper important que té dins de l’equip.

–Molt, sobretot després del que ens va passar amb l’Emili. Va ser un cop molt dur i, per tant, estic content tornar a tenir l’oportunitat.

–Com se sent?

–Molt content de poder ajudar a l’equip amb tot el que pugui, tinc ganes que arribi diumenge per acabar bé la temporada i veure què passa la següent.

–Què considera que li ha aportat des del canvi que hi ha hagut?

–Treball i sacrifici. Tot el que m’ha demanat l’entrenador, ho he intentat fer.

–Quines són les claus d’aquest Andorra per estar on està ara mateix?

–El vestidor, tant la gent que juga com la que no, aporta moltíssim. Ens ajudem els uns als altres i això és el que fa fort a aquest equip.

–Hi ha cohesió i en cap moment s’ha vist una separació entre andorrans i no andorrans.

–Està clar. Hem fet un grup bastant maco. Han encertat amb els fitxatges i la cohesió és el que fa pujar o no. La gent que ha vingut de fora ens ha aportat molt per l’experiència i això fa que el club vagi cap endavant.

–Hi ha més competitivitat i autoexigència.

–Sí. Amb els fitxatges, la plantilla ha pujat el nivell. La gent ve d’un planter molt fort com és el del Barça. Marquen la diferència.

–És un equip que sempre està als titulars. Afecta això al vestidor?

–L’Andorra, de sempre, ha tingut, per dir-ho d’alguna manera, un carinyo especial a Catalunya. Ens hem acostumat a aquesta pressió i a tot això.

–El paper dels andorrans ha empetitit amb els nous fitxatges. Què en pensa?

–A vegades els andorrans no entren a la convocatòria però això és decisió del cos tècnic. S’ha d’acceptar i hem de seguir treballant per guanyar-nos un lloc. Nosaltres hem de seguir entrenant, com hem fet fins ara. A poc a poc, hem anat donant els seus fruits, com Àlex Martínez, Kiki, Marc Pujol, Aláez o jo. Han donat el seu nivell i poden competir.

–Pujant de categoria, quin serà el paper dels andorrans?

–Per edat, jo no em veig molt a munt però la gent del país té capacitat i nivell per estar allà. Si seguim entrenant, el nivell de futbol andorrà pujarà. En sortirem tots beneficiats. La gent està capacitada per seguir a Tercera i Segona B.

–El club aposta per la gent del país. Per exemple, ara, amb Richard Imbernón.

–Sí. És molt bo per als jugadors d’Andorra.

–Quin Viladecans esperen?

–Hem de sortir a fer el nostre partit. Sabem que és un rival molt complicat, que defensivament és molt dur. Pel que fa a estratègia és molt bo.

–Després, quin és el pas?

–El projecte ha de madurar. Veurem com és la Tercera Divisió. A partir d’allà, intentar pujar i, si no es pot, mantenir-nos i intentar no baixar. Jo em vull retirar a l’FC Andorra, seria un somni.