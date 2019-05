MoraBanc, de sempre, aposta per l’esport, amb la Federació de Muntanyisme, per exemple. Fa uns anys, va creure amb el BC Andorra i ara, ho fa amb l’FC Andorra.

–Ja hem arribat al final de temporada. Quina valoració en fan del curs?

–Des de MoraBanc tenim un compromís amb l’esport. Estem molt satisfets dels resultats, del treball des del despatx i al terreny de joc, a més de l’impacte en l’àmbit social. No patrocinem per patrocinar, sinó perquè al darrere hi ha un equip que està fent bé la feina, una base social important i uns jugadors que tenen un carisma personal molt important. Creix el patrocinat i el patrocinador.

–Quin valor donen aquests patrocinis?

–El fet d’estar a prop del país. Volem estar a prop del que està passant. El bàsquet té aquesta base social i ens sentim representats amb el que fan. Tenim un retorn per part del públic.

–No és el Bàsquet Club Andorra, és el MoraBanc. Això deu ser molt especial per a vosaltres.

–Sí, és una aposta que fas. Quan es parla del MoraBanc, es parla de nosaltres. Qualsevol tuit que fan, es parla de nosaltres. Hem de tenir molta confiança amb el que fa el club perquè portem el mateix nom i que funcioni tan bé, ens dona satisfacció.

–Quin ha estat el retorn del patrocini amb el bàsquet?

–Estem amb el bàsquet des del principi i ho hem fet de diverses maneres. Anem en una mateixa direcció, no és només una participació econòmica sinó que anem més enllà. Ens agrada créixer amb el club i aquesta és la millor recompensa. Esperem que continuï el creixement amb la base social i que tinguin la capacitat de fer-nos vibrar a tots, que ens creïn il·lusió i que tinguin aquest component de quasi màgia.

–Bàsquet i futbol no ho és tot. Aposten per altres esports.

–Fa molts anys que estem amb la Federació Andorrana de Muntanyisme. És un dels esports d’Andorra i la federació ens ha donat molta il·lusió. Els germans Casal tenen uns resultats increïbles. Fa relativament poc vam entrar en el futbol, que el va agafar el grup Kosmos que el presideix Gerard Piqué. Era l’oportunitat d’entrar en un club que també tindrà creixement, un dels valors que esperem és que pugui créixer i tenir la base social que té el bàsquet. Volem treballar amb dos equips que puguin representar-nos en l’àmbit de país. L’autosuperació, treball en equip, el resultat de la feina ben feta i l’ambició són altres dels valors pels quals apostem.

–Pensen patrocinar a algú més?

–Sempre rebem peticions i ens agradaria arribar a més però no sempre encaixen en el moment, en el que nosaltres podem fer o l’estratègia que tenim marcada pel consell d’administració. Tenim coses sobre la taula que estem administrant.

–Què passarà amb el BC Andorra un cop passin els cinc anys que queden de contracte?

–És prematur pensar que puguem sortir perquè estem amb ells des del primer moment. No veiem cap motiu com per no continuar.

–Com afectarà aquest patrocini amb el de l’FC Andorra?

–Els dos han de coexistir. Estem en un moment bo del banc en el qual estem creixent i aquest permet que puguin estar els dos. No farem un per l’altre.

–Perquè patrocinar l’FC Andorra ara i no abans?

–Pel mateix motiu pel qual vam apostar pel bàsquet en el seu moment quan ens van venir a veure per la LEB Or i l’ACB, perquè l’equip que hi havia al darrere del bàsquet, la junta liderada per Gorka Aixàs, ens donava molta confiança. Si tu no tens aquesta confiança amb qui és l’equip gestor i el que té una visió d’aquest equip, difícilment tu pots entrar. Què passa? Doncs que a l’FC Andorra ha entrat un grup molt professional que ens dona confiança, amb un full de ruta, i el pot tirar endavant, per això avui sí. El salt qualitatiu que està fent el club ens fa voler apostar per aquest esport.

–Si l’Andorra hagués tingut més recursos abans, hauria pogut recuperar-se abans.

–No ha d’impulsar un equip un patrocinador per molt que s’impliqui. Intentem activar tots els patrocinis que fem. La nostra marca no ha de ser només posar-la en una samarreta, però no hem de gestionar el club.

–Quin retorn esperen?

–Un equivalent al que hem buscat amb el bàsquet. No s’esperava un creixement tan gran. El FC Andorra té ganes d’arribar a la Champions. Esperem créixer amb ell i que tingui ganes de portar el nom d’Andorra fora de les fronteres amb la qualitat, el talent i l’elegància que està portant.

–Afectaria a la marca patrocinar un equip en el qual els andorrans cada vegada tinguin un paper menys important?

–El bàsquet és l’exemple. Té una base importantíssima. El que fan és fer créixer l’esport per aquesta via i tenen un andorrà i, a més, una part de l’staff tècnic. No ens hem de tancar en la idea que els jugadors siguin o no andorrans, hi seran si aquests tenen el nivell per accedir-hi. La implicació dins del club i de les persones que estiguin vegin quina és la realitat, això és el que l’andorranitza.