Carlos Sánchez (Saragossa, 1973) és el segon entrenador de l’FC Andorra. Agafa les regnes del nou segon equip del club de Gerard Piqué amb moltes ganes després de molts anys a la Lliga Andorrana.

–Deu estar molt satisfet per l’oportunitat de dirigir el segon equip de l’FC Andorra, un conjunt que està destinat a fer coses molt grans.

–Estic molt content, quan vaig rebre l’oferta em vaig il·lusionar molt perquè no pensava que poguessin comptar amb mi. Començo des de zero i és ambiciós, m’han deixat total llibertat per poder fitxar, tinc moltes ganes.

–Fer el canvi de la Lliga Andorrana a l’Espanyola deu ser bo.

–Sí, molt. Quan t’apareix aquesta oportunitat, ho valores i després de tants anys, que s’obri aquesta porta amb l’estructura i la fiabilitat que ara mateix té l’Andorra, és molt bo. Encara no m’ho crec.

–Com han estat aquests anys a la lliga?

–Al final, la lliga andorrana és un grup tancat. Són els vuit equips de la lliga i al final sempre és la mateixa dinàmica. Coneixes els jugadors, l’estratègia i la manera de jugar. És cíclic i repetitiu. Ara se m’obren equips diferents i una línia més constant, no hi ha les aturades per seleccions.

–I té experiència amb la base.

–Vaig començar amb el juvenil de l’Andorra, donant un cop de mà a Justo Ruiz. També vaig estar amb la UE Extremenya, a l’Ordino o la UE Santa Coloma.

–Tindrà un paper essencial pel futur dels jugadors andorrans.

–L’objectiu és confiar amb la gent jove del país que pugui tenir sortida i intentar-los formar per veure si algú es pot aprofitar per al primer equip. Hi ha feina de comunicació i formació.

–Però estaran a Quarta Catalana.

–Hi ha una diferència important. Els dos primers anys serà complicat per la categoria. Hem de tenir confiança encara que la diferència serà molt gran per la manera de competir.

–L’objectiu és ascendir.

–S’ha de muntar un equip competitiu des del principi amb l’objectiu de pujar de divisió. Posarem tots els mitjans i els jugadors. Richard Imbernón serà clau en tot això. Tenim feina.

–Quina serà la política de fitxatges?

–Volem gent jove amb ganes i il·lusió, amb un límit d’edat, encara que no es tanca les portes a ningú. Volem estar a prop de Segona Catalana ràpidament.

–Tindrà molts recursos.

–Sí, em fa il·lusió. No paro de repetir aquesta paraula.

–Què li demana al futur?

–Vull assolir els objectius, pujar-lo de mica en mica, que estigui més a prop del primer equip. És un projecte de molt temps. La idea és estar molt a prop de la manera i la filosofia del primer equip per intentar transmetre-la al nostre nivell.