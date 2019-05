L’Anna Frases és educadora ambiental i porta més de deu anys al capdavant de l’empresa La Moixera, des d’on promou la formació ambiental amb un caràcter lúdic i educatiu. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, el proper 5 de juny, aquests dies acudeix a diferents centres educatius del Principat per impartir tallers sobre aquesta temàtica específica.

–Quin és el missatge que vol fer arribar a través de la seva empresa?

–El respecte al nostre entorn. Si l’estimem, aleshores el cuidarem.

–I quin tipus d’activitats planteja per aconseguir-ho?

–Ofereixo sortides a les escoles perquè els alumnes puguin anar a la muntanya, però també treballo sota demanda i rebo moltes peticions dels comuns o de particulars per organitzar jocs en festes d’aniversari o casaments.

–Quins tallers està impartint a les escoles per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient?

–N’he triat quatre de diferents, pensats per a alumnes de primària. La petjada ecològica té dues parts. Primer, els nens i nenes es fan preguntes sobre els hàbits que tenen i, en funció de si són correctes o no, reben una targeta de CO2. D’aquesta manera, saben si actuen bé i poden veure la petjada ecològica que deixen. Després, juguen a matar amb pilotes per intentar treure’s de sobre el CO2. Quan es toca una persona, se li fa una pregunta sobre reciclatge i si respon correctament, s’allibera d’una targeta i pot continuar jugant. Així aconseguim millorar els seus coneixements.

–I els altres?

–Tu tries és un joc de preguntes en equip sobre reciclatge i gestió de residus a Andorra. Si respons correctament, aconsegueixes un contenidor de reciclatge i l’objectiu és obtenir-los tots. També en fem un de reutilització, ara mateix estem fent flors a partir de residus com tubs de paper de vàter o ampolles de plàstic. I finalment proposem un joc de proves relacionades amb la natura.

–Hi ha molta conscienciació sobre el reciclatge entre els infants?

–Hi ha molts nens i nenes que tenen molt clar com es recicla, però d’altres que no en tenen ni idea. I això té a veure amb el que passa a casa.

–I entenen que tenen una responsabilitat?

–En els tallers, els diem que tenen una missió molt important que és explicar el que aprenen als seus pares. I també els expliquem que el Dia del Medi Ambient ha de ser cada dia perquè de planeta només en tenim un.

–En els anys que porta al capdavant de La Moixera, considera que s’ha avançat molt en educació ambiental?

–Hi ha molta feina a fer i l’educació ambiental encara ha d’entrar molt a les escoles.

–Com a assignatura o de forma transversal?

–El que està clar és que els infants recorden molt més qualsevol contingut a través de les vivències. I l’educació ambiental ha d’anar a les escoles però per fer activitats també cal sortir-ne fora.