El Rotary Club d’Andorra ha aportat 10.000 euros al projecte de Primers Auxilis per a Infants (PAPI) que la Creu Roja Andorrana desenvolupa des del 2009, però la seva missió va més enllà. L’organització internacional, amb més d’1,2 milions d’associats al món i present en més de 200 països, es reuneix cada setmana per parlar dels assumptes que afronta la societat, en particular l’andorrana, i analitza com pot ajudar-la. El president de l’entitat, Jaume Sabater, parla de l’esperit i dels objectius del Rotary Club.



–La societat andorrana és solidària?

–Ho és, però més que solidària, jo diria implicada. Sempre respon quan fem una crida per recaptar fons per una ajuda en concret. L’últim exemple és l’aportació econòmica que hem fet a la Creu Roja. De fet, la creació de la Creu Roja al Principat va ser una iniciativa del Rotary Club i n’estem molt orgullosos.

–L’organisme ajuda, per tant, assisteix a entitats i no a persones?

–A ambdós casos, però és cert que arribem a les persones que necessiten recursos assistint a altres organitzacions. D’aquesta manera, poden realitzar la seva tasca. El Rotary Club va néixer amb aquesta missió: ajudar a les associacions, institucions i autoritats que tenien una mancança d’ajudes socials.

–És el cas de Creu Roja, doncs.

–Exacte. Ens van comentar que s’havien quedat sense espònsors i que, per tant, tenien problemes per finançar el programa PAPI. Sabedors que el projecte és fonamental perquè pot salvar vides, hem decidit aportar 20.000 euros en dos anys, a raó de 10.000 anuals.

–Amb quin altre projecte està involucrat el Rotary Club aquest any?

–Aquest any i altres, ens sentim molt satisfets de col·laborar amb l’associació Hi arribarem. Fer gaudir de la muntanya a les persones amb diversitat funcional és un orgull. També ajudem en altres iniciatives. En aquest sentit, entre el 75% i el 80% dels fons recaptats es destinen a accions al Principat. La resta van dirigides a crides internacionals, sobretot cap a catàstrofes humanitàries. Any rere any repartim el premi Servir, a una persona o grup de persones que fan activitats solidàries més enllà de les seves obligacions i que es preocupen d’ajudar als altres.

–Quants socis té el Rotary Club d’Andorra?

–Actualment som una cinquantena i la nostra gran il·lusió és créixer. Ens reunim de manera habitual els dimarts. Dinant repassem quina és la situació social al país i pensem quines tasques podem dur a terme. També convidem a conferenciants per aprofundir en diversos temes i comptem amb gent que, sense formar part del club, aporta la seva experiència i visió, i enriqueix a tothom.

–Però el Rotary és un club tancat.

–Sí, també mantenim aquesta tradició. El club va néixer per aportar fons i, d’aquesta manera, reuneix empresaris i líders de diferents sectors perquè ho facin possible. Busquem i necessitem persones que estiguin preocupades pel context social i que puguin implicar-se. Demanem dedicació i compromís.