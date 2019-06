En Carles Múgica és tècnic de Medi Ambient d’Ordino i durant els mesos d’estiu també responsable del Parc Natural de la Vall de Sorteny. Coincidint amb la celebració dels seus 20 anys aquest dissabte, valora la seva evolució tot destacant la singularitat de la zona per la seva riquesa floral i la varietat en l’oferta.

–Quina ha estat l’evolució al llarg d’aquests 20 anys?

–Sobretot s’ha notat en l’afluència de gent. Quan vam començar fa 20 anys, gairebé ningú de fora coneixia el que era Sorteny; a més, no teníem res, ni la caseta d’informació ni l’autobús d’accés, mentre que ara rebem cada vegada més visitants.

–Quins beneficis ha aportat a la zona convertir-se en parc natural?

–Sobretot ha beneficiat la parròquia a nivell econòmic, ja que ha permès desenvolupar el sector hoteler, comercial i de la restauració, i també ha aportat un major coneixement de la zona. Pel que fa a la protecció, en canvi, és més complicat. Les parts baixes són més accessibles i, per tant, més freqüentades i reben més impacte, mentre que a les zones més altes hi arriben menys persones, sobretot un públic específic de muntanya.

–Com ho ha percebut?

–Les parts baixes han anat perdent fauna, però les altes n’han guanyat gràcies a una major protecció. Per exemple, ha augmentat la cabana d’isards i han entrat les marmotes.

–I com poden reduir aquest impacte?

–Accions com el tancament de l’aparcament han ajudat moltíssim perquè abans hi havia molts cotxes i, com a conseqüència, rebíem un públic que, per exemple, només venia a fer barbacoes. Ara tot això s’ha acabat i sobretot arriba gent més de muntanya.

–Per tant, tenen més control.

–El juliol i l’agost són molt concorreguts, però amb el transport des d’Ordino i els senders senzills que tenim a les parts baixes per afavorir la concentració de la gent en aquest sector aconseguim que les zones més altes, que són més sensibles, estiguin menys transitades.

–Aquest dissabte inauguren el mirador del Grau de la Llosa. Què té d’especial?

–És una balconada amb molt bona visibilitat des d’on es pot veure tot el parc natural, la Serrera, l’Estanyó, la Cabaneta...

–Què destacaria del parc natural?

–És molt interessant a nivell botànic perquè tenim 750 espècies diferents de flors en un espai de 700 hectàrees. De fet, vam crear un jardí botànic per oferir una petita representació de la flora dels Pirineus que fos accessible per a tothom. A més, cada època té les seves particularitats; la primavera és el moment de les flors; la tardor, el dels colors; a l’hivern, es poden fer sortides fàcils amb raquetes o esquís de muntanya... Però podríem dir que pot disfrutar-se de la vall tot l’any.

–I quin és el seu lloc preferit?

–Jo soc un enamorat del parc, però el paisatge que més m’agrada és l’Estanyó perquè és l’única zona on hi ha un llac.