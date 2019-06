Hugo Roldán és l’entrenador del CE Carroi. Va ser l’artífex de l’ascens de l’equip a la Primera Divisió andorrana.

–Què suposa personalment haver aconseguit l’ascens?

–Es va aconseguir gràcies al sacrifici de tota la temporada. Vam entrenar dur. Va ser molt especial i ara ens estem preparant per fer un equip competitiu de cara a la pròxima temporada. Ens falten algunes posicions, com un nou o uns laterals. Volem poder plantar cara als grans, sabem que és un altre nivell i haurem de treballar fort per aconseguir la permanència. Això serà molt complicat perquè hi ha equips molt compactes, és difícil dir un pronòstic.

–Com serà l’equip?

–La meitat dels jugadors de la plantilla actial seguiran a l’equip i volem fer un B. Els de més nivell, participaran en la Primera divisió, amb alguns reforços. En total seran sis.

–Liderarà el projecte.

–Sí, encara que ens demanen un entrenador amb categoria A. Per tant, estaré a la banqueta amb algú més. Seré el segon, de moment.

–Està treballant per aconseguir-la?

–Exactament. Al setembre comencen els nous cursos.

–És una gran fita per a l’equip estar entre els grans.

–És la segona vegada que ho aconsegueixo. Ja vaig fer-ho amb el Jenlai. Però ara les coses estan tirant endavant. En aquell equip, era el segon entrenador però hi va haver un problema amb qui era el primer. Em van ascendir i vaig tenir l’oportunitat.

–Quina és la seva trajectòria en el futbol?

–Vaig jugar al Ciclista Lima del Perú, sóc un exjugador. Vaig venir a Europa amb 35 anys, retirat. A Andorra vaig tenir la possibilitat de conèixer el futbol europeu. Ara entreno també a nens de la base.

–Com veu el futbol andorrà?

–Ara hi ha molt més nivell, en comparació amb quan vaig arribar al país, ara fa 18 anys. Ve molta gent de fora i l’esport va a més. Ens interessa que això segueixi passant. Pel que fa a la base, venen uns nens amb molt de nivell. En el futur, Andorra tindrà un bon nivell de futbol.

–Ha canviat tot molt.

–Sí, un munt. És espectacular, ara és millor.

–Deu estar emocionat amb tot el que ve ara, no?

–Estic molt content d’estar a Primera. Hem de fer un bon equip i mantenir-nos, hem d’anar partit a partit. Veurem què fem.

–L’ascens va ser el millor moment de la seva carrera?

–Crec que sí. És la primera vegada que portava un equip sol. Abans havia tingut a una altra persona. Em va fer molta il·lusió aconseguir-ho, sobretot contra un equip com és el Lusitans.